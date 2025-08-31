Google cắt giảm 35% quản lý cấp trung: Tiết lộ nguyên nhân

Theo ông Brian Welle, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích nhân sự và hiệu suất, Google hiện có ít hơn 35% quản lý so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn vị trí bị loại bỏ là những quản lý chỉ giám sát dưới ba nhân viên. Nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục làm việc tại Google nhưng với vai trò nhân viên cá nhân thay vì quản lý.

Mục tiêu, theo lãnh đạo Google, là giảm bớt bộ máy cồng kềnh và tăng tốc độ vận hành. CEO Sundar Pichai nhấn mạnh công ty cần “hiệu quả hơn khi mở rộng quy mô, thay vì chỉ giải quyết vấn đề bằng cách tuyển thêm người”.

Tổng giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai trong hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O tại Mountain View, California, vào ngày 10/5/2023.

Nhân viên lo lắng điều gì sau các đợt tinh giản?

Trong các buổi họp toàn công ty, nhân viên đặt nhiều câu hỏi về an ninh việc làm, văn hóa nội bộ và rào cản trong quá trình làm việc, nhất là sau hàng loạt đợt sa thải và mua lại tự nguyện.

Năm 2023, Google cắt giảm khoảng 6% lực lượng lao động. Từ đầu 2024, hãng tiếp tục siết chặt chi phí, giảm tốc độ tuyển dụng và triển khai chương trình “Voluntary Exit Program” (VEP – chương trình tự nguyện rời việc) tại 10 bộ phận, bao gồm tìm kiếm, marketing, phần cứng và nhân sự. Khoảng 3–5% nhân viên tại các nhóm này đã chấp nhận rời đi.

Theo bà Fiona Cicconi, Giám đốc nhân sự của Google, chương trình này được đón nhận tích cực vì mang lại “sự chủ động” cho nhân viên, thay vì áp đặt sa thải hàng loạt.

Một trong những lý do chính khiến nhiều người chấp nhận gói nghỉ việc là mong muốn có thời gian nghỉ ngơi hoặc chăm sóc gia đình. Một số khác coi đây là cơ hội “nghỉ giữa sự nghiệp” trước khi tiếp tục con đường mới.

Dù vậy, không phải nhân viên nào cũng hài lòng. Một số cho rằng việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Google báo cáo lợi nhuận cao kỷ lục và cổ phiếu tăng mạnh, khiến tinh thần làm việc bị ảnh hưởng. Cổ phiếu Alphabet – công ty mẹ – đã tăng 10% trong năm nay, sau khi tăng 36% trong năm 2024 và 58% năm 2023.

Google có cạnh tranh với chính sách nhân sự của Meta?

Một số nhân viên đề xuất Google tham khảo chương trình “Nạp lại” của Meta, cho phép nhân viên nghỉ phép có lương một tháng sau mỗi 5 năm làm việc. Tuy nhiên, ban lãnh đạo khẳng định Google sẽ không áp dụng hình thức này.

Bà Alexandra Maddison, Giám đốc phúc lợi, cho rằng các chế độ nghỉ phép và phúc lợi hiện tại của Google đã đủ cạnh tranh. Trong khi đó, CEO Pichai đùa rằng: “Liệu chúng ta có nên áp dụng tất cả chính sách của Meta không? Hay chỉ chọn vài cái mình thích?”