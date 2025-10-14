CEO Telegram ít dùng điện thoại, đêm nghỉ 12 tiếng

"Tôi cố gắng dành nhiều thời gian cho việc ngủ", Durov nói với nhà khoa học máy tính Lex Fridman trên podcast cuối tuần qua. Ông giải thích mình không hoàn toàn ngủ 11-12 tiếng mà một phần trong đó là "nằm trên giường suy nghĩ".

"Tôi yêu những khoảnh khắc như thế. Tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, ít nhất chúng rất tuyệt vào lúc đó, khi nằm trên giường vào tối muộn hay sáng sớm", Durov nói.

Khi thức dậy, ông không dùng điện thoại ngay. "Những ý tưởng thú vị có thể xuất hiện khi tập thể dục hay thực hiện thói quen buổi sáng mà không dùng điện thoại. Nếu mở điện thoại khi thức dậy, bạn sẽ trở thành một sinh vật bị chỉ định phải nghĩ về điều gì đó suốt thời gian còn lại trong ngày. Điều tương tự cũng đúng nếu bạn đọc tin tức trên mạng xã hội vào đêm khuya", ông chia sẻ.

Pavel Durov, CEO Telegram, trong buổi trò chuyện với Lex Fridman. Ảnh: Youtube/Lex Fridman

Fridman cho biết từng ở cùng Durov hai tuần mà không thấy ông dùng điện thoại để lướt mạng xã hội như nhiều người vẫn làm. CEO Telegram cho rằng điện thoại là thứ gây sao nhãng, cản trở mọi người nghĩ ra ý tưởng riêng.

"Triết lý của tôi khá đơn giản", Durov nói. "Tôi muốn xác định điều gì quan trọng trong cuộc sống của mình. Tôi không muốn người khác, công ty, hay tổ chức nào nói hôm nay điều gì là quan trọng và tôi nên suy nghĩ về thứ gì".

Dù sự nghiệp gắn liền với ứng dụng trên smartphone và mạng xã hội, ông hiểu tầm quan trọng của việc duy trì kết nối mà không sa đà quá mức. "Tôi biết điều này có vẻ mâu thuẫn vì tôi là nhà sáng lập một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, sau đó lại tạo ra ứng dụng nhắn tin lớn thứ hai thế giới. Nhưng càng kết nối nhiều và dễ tiếp cận, hiệu quả công việc càng thấp", ông chia sẻ trên podcast.

Ứng dụng nhắn tin Telegram, hiện đạt một tỷ người dùng hàng tháng, được yêu thích nhờ khả năng mã hóa đầu cuối và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, sự tập trung vào bảo mật cũng khiến nó trở thành nền tảng của các tổ chức tội phạm và nhóm cực đoan. Tháng 8/2024, Durov bị chính phủ Pháp bắt giữ với cáo buộc cho phép hoạt động bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng của mình.