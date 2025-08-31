Doanh số xe điện Tesla của Elon Musk cắm đầu lao dốc, đối thủ Trung Quốc tăng gấp 3 lần

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), Tesla chỉ đạt 8.837 xe đăng ký mới trong tháng 7/2024, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược hoàn toàn, BYD đạt 13.503 xe đăng ký mới, tăng tới 225% so với tháng 7/2023.

Đáng chú ý, sự sụt giảm của Tesla diễn ra trong bối cảnh tổng doanh số xe điện chạy pin tại châu Âu vẫn tăng trưởng. Điều này cho thấy Tesla không chỉ đi ngược xu hướng chung, mà còn đang mất dần vị thế vào tay các đối thủ mới nổi.

Vì sao Tesla đang gặp khó tại châu Âu?

Tesla đối mặt với nhiều thách thức, từ sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu Trung Quốc đến tổn hại hình ảnh do những phát ngôn gây tranh cãi và mối quan hệ của Elon Musk với chính quyền Trump.

Trên phạm vi toàn cầu, Tesla cũng không khá hơn. Doanh thu từ mảng ô tô của hãng giảm trong quý II/2024, và Musk cảnh báo công ty có thể trải qua “vài quý đầy khó khăn” sắp tới. Một trong những vấn đề lớn là Tesla chưa có sản phẩm đột phá mới, khiến các mẫu xe hiện tại dần lạc hậu so với đối thủ. Cybertruck – vốn được kỳ vọng là sản phẩm chiến lược – lại không thành công như mong đợi.

Elon Musk, trong cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump, bên trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 30/5/2025.

Tesla đang làm gì để cứu vãn tình hình?

Tesla cho biết họ đang phát triển một mẫu xe điện giá rẻ hơn, dự kiến sản xuất hàng loạt từ nửa cuối năm 2025. Đây được coi là “cứu cánh” tiềm năng để lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Tesla hiện “nói nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo, robot và xe tự lái” thay vì tập trung vào việc làm mới sản phẩm xe hơi – lĩnh vực vốn đang chững lại.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc như BYD lại đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu, với các showroom mới và loạt sản phẩm cạnh tranh về giá. Theo JATO Dynamics, xe Trung Quốc chiếm hơn 5% thị phần ô tô châu Âu trong nửa đầu 2024 – mức cao kỷ lục.

Không chỉ Tesla, nhiều hãng lớn khác cũng gặp khó. Stellantis (chủ sở hữu Jeep), Hyundai (Hàn Quốc), Toyota và Suzuki (Nhật Bản) đều ghi nhận doanh số giảm trong tháng 7.

Tuy vậy, các nhà sản xuất châu Âu như Volkswagen, BMW và Renault lại tăng trưởng tốt, cho thấy họ vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tại “sân nhà”. Sự phân hóa này phản ánh rõ cuộc đua khốc liệt giữa xe điện Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.