Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc sắp cho Tesla của tỷ phú Elon Musk "hít khói"

Doanh số bán hàng của BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc tăng cao

Tesla báo cáo đã giao 1,78 triệu xe trong năm 2024, thấp hơn so với dự báo 1,8 triệu xe của các nhà phân tích và giảm so với 1,8 triệu xe của năm 2023. Đây là lần đầu tiên Tesla ghi nhận sự sụt giảm doanh số so với cùng kỳ năm trước, một điều hiếm thấy đối với nhà sản xuất xe điện hàng đầu này.

Quý IV/2024, Tesla chỉ giao được 495.930 xe, thấp hơn kỳ vọng 510.400 xe. Dù con số này cao hơn quý trước (463.000 xe), nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng từ các nhà đầu tư. Nguyên nhân có thể đến từ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhu cầu suy giảm và tình hình kinh tế toàn cầu không thuận lợi.

BYD, đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc, đã giao hơn 4,3 triệu xe trong năm 2024, trong đó có 2,5 triệu xe hybrid và khoảng 1,76 triệu xe thuần điện (EV). Điều này khiến khoảng cách về tiêu thụ xe thuần điện giữa hai hãng trở nên không đáng kể.

Trung Quốc là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, và BYD đã tận dụng tối đa lợi thế này để cạnh tranh trực tiếp với Tesla. Việc BYD tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng xe thuần điện đã làm giảm thị phần của Tesla tại thị trường trọng yếu này.

Doanh số bán hàng của Tesla giảm trong năm 2024

Những thách thức nào đang chờ đợi Tesla?

Bất chấp những khó khăn trong năm 2024, các nhà phân tích vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Tesla. Theo Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush, Tesla đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số 20-30% trong năm 2025, đặc biệt với kế hoạch ra mắt dòng xe điện giá rẻ vào đầu năm.

Ngoài ra, các sản phẩm mới như phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD), thử nghiệm robotaxi, và dòng xe Cybercab cũng được kỳ vọng sẽ giúp Tesla tái định hình thị trường và nâng giá trị vốn hóa lên hơn 2.000 tỷ USD.

Tesla đã từng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số hàng năm 50%, nhưng con số này hiện tại khó duy trì do nhiều yếu tố. Đầu tiên, các kế hoạch chuẩn bị cho dòng xe thế hệ mới tại nhà máy Gigafactory Texas đã làm gián đoạn sản xuất. Thêm vào đó, tình hình kinh tế bất ổn và cạnh tranh từ các hãng xe khác khiến Tesla không còn dễ dàng giữ vững vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư lạc quan rằng năm 2025 sẽ mang lại bước ngoặt lớn. Với tầm nhìn chiến lược và sự đổi mới từ CEO Elon Musk, Tesla được kỳ vọng sẽ vượt qua các trở ngại và tái lập tăng trưởng mạnh mẽ.