Elon Musk: Tôi cần 1.000 tỷ USD để kiểm soát đội quân robot

Trong cuộc họp báo cáo tài chính mới đây, CEO Tesla, Elon Musk cho biết ông cần nhiều quyền kiểm soát Tesla hơn, cũng cần 1 khoản lương trị giá gần 1 nghìn tỷ USD để xây dựng một "đội quân robot". Nếu không, ông có thể bị cách chức CEO và khi đó, ai sẽ kiểm soát đội quân này?

Bên trong nhà máy Tesla.

Theo đó, Musk đang yêu cầu các cổ đông của Tesla bỏ phiếu thông qua một khoản lương khổng lồ để đảm bảo rằng ông và chỉ mình ông nắm quyền kiểm soát đội quân robot hình người của công ty (dù chưa tồn tại). Đây là một cách thuyết phục rất kỳ lạ và đồng nghĩa với một lời đe dọa trắng trợn rằng Musk có thể dễ dàng "nhặt bóng" và đi chơi ở nơi khác.

Vị tỷ phú cho hay:

“Mối quan tâm cơ bản của tôi liên quan đến mức độ kiểm soát biểu quyết mà tôi có tại Tesla. Nếu tôi tiếp tục xây dựng đội quân robot khổng lồ này, liệu tôi có thể bị sa thải vào một thời điểm nào đó trong tương lai không?”

Theo đề xuất này, ông Musk sẽ cần đạt được một số cột mốc nhất định để nhận được khoản lương khổng lồ đó, chẳng hạn như sản xuất 1 triệu robotaxi và 1 triệu robot hình người, tăng định giá của Tesla lên hàng nghìn tỷ USD. Ông Musk, vốn đã là người giàu nhất thế giới sẽ vươn lên một tầm cao mới về quyền lực tài chính nếu ông có thể đạt được những mục tiêu trên. Các cổ đông dự kiến ​​sẽ phê duyệt gói lương này trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty vào ngày 7/11.

Nỗi lo sợ bị đuổi khỏi Tesla của Musk mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây: ông sẽ rời khỏi công ty nếu gói lương không được phê duyệt. Thật kỳ lạ là khi hội đồng quản trị Tesla lại cân nhắc việc sa thải Musk, đặc biệt là sau khi họ đã ngồi im suốt cả năm qua khi những nỗ lực mạnh mẽ của Musk cho chính quyền Tổng thống Trump (với tư cách là người đứng đầu DOGE) đã dẫn đến một phong trào biểu tình chống lại Tesla và khiến doanh số của công ty sụt giảm nghiêm trọng.

CEO Tesla, Elon Musk.

Ông Musk cũng đã thử một chiến thuật khác trong cuộc họp:

"Đó gọi là thù lao nhưng tôi không phải là người sẽ tiêu tiền. Vấn đề là, nếu chúng ta xây dựng đội quân robot này, liệu tôi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đội quân robot đó không? Không phải kiểm soát, đó là một ảnh hưởng mạnh mẽ."

Cách đây không lâu, Elon Musk đã lên tiếng cảnh báo về "mối đe dọa đối với nhân loại" của AI. Ông đã từng so sánh AI với việc "triệu hồi quỷ dữ" và liên tục cảnh báo rằng công nghệ này gây ra rủi ro hiện hữu cho nhân loại. Và ông kêu gọi các chính phủ bắt đầu quản lý AI trước khi quá muộn.

Giờ đây, ông Elon Musk đang đặt ra một thách thức cho các cổ đông của Tesla: Hãy cho tôi quyền lực, nếu không thì... Theo một nghiên cứu gần đây, việc thúc đẩy cắt giảm tài trợ cho các chương trình nhân đạo thông qua USAID có thể dẫn đến cái chết của hàng triệu người vào năm 2030.

Tất nhiên, robot Optimus của Tesla còn lâu mới gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho xã hội. Chúng đã phải vật lộn để phát bỏng ngô tại quán ăn của công ty ở Los Angeles. Tại sự kiện Cybercab của Tesla năm ngoái, những robot này vẫn cần điều khiển từ xa. Ngoài ra, ông Musk thừa nhận rằng rất khó để chế tạo một bàn tay robot khéo léo như bàn tay con người.

Tiếp đó, vị tỷ phú khẳng định Optimus sẽ là "sản phẩm lớn nhất mọi thời đại" của Tesla; robot phẫu thuật cũng nằm trong khả năng của công ty; robot giống như "cỗ máy in tiền vô hạn" đối với Tesla.

Elon Musk cho biết, Tesla sẽ ra mắt "Optimus V3" trong quý đầu tiên của năm sau. Phiên bản thứ tư sẽ được sản xuất hàng chục nghìn chiếc.

Các công ty tư vấn ủy quyền ISS và Glass Lewis đang khuyên các cổ đông Tesla phản đối đề nghị lương của Musk. Dự kiến, các cổ đông sẽ chấp thuận đề xuất của hội đồng quản trị về việc trao cho Musk nhiều quyền kiểm soát công ty hơn với tỷ lệ chênh lệch lớn. Nếu những dự đoán của ông về Optimus trở thành sự thật, chúng ta sẽ được chứng kiến vị tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới quản lý đội quân mới của mình.