Elon Musk "tất tay" vào robot Optimus, hứa hẹn "điều vĩ đại" sắp xảy ra

Trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư mới đây, CEO Tesla Elon Musk đã đưa ra những tuyên bố đầy tham vọng, khẳng định rằng nhóm của ông đang "trên đà tạo ra điều gì đó thực sự vĩ đại" với Optimus, dự án robot hình người được phát triển từ năm 2021.

Sau khi ra mắt phiên bản Optimus thứ hai vào tháng 12/2023, phiên bản thứ ba (v3) dự kiến sẽ ra mắt ngay trong quý đầu tiên của năm tới (2026). Đáng chú ý, ông Musk tuyên bố phiên bản này sẽ tiên tiến đến mức "trông giống như một người đang mặc bộ đồ robot".

Robot Optimus của Tesla đang trình diễn.

Tham vọng của Tesla không chỉ dừng lại ở công nghệ. CEO Elon Musk đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất robot Optimus ngay trong năm nay (2025) và nhanh chóng mở rộng quy mô lên tới một triệu đơn vị hàng năm vào cuối năm 2026. Đây là một mốc thời gian "gây sốc", sớm hơn đáng kể so với mục tiêu 2030 ban đầu.

Vị CEO của Tesla thừa nhận rằng những thách thức hiện tại với robot hai chân này bao gồm việc đạt được "chuyển động tay khéo léo, tiên tiến" và phải "thiết lập một chuỗi cung ứng hoàn toàn mới".

Ông Musk đặt rất nhiều hy vọng vào "Tesla bot". Trước đó, ông từng tuyên bố Optimus có thể trở thành "sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay" của công ty. Thậm chí, ông tin rằng robot này có thể thúc đẩy hơn 80% giá trị của Tesla sau khi chúng chính thức được bán ra.

Theo tầm nhìn của ông Musk, hàng ngàn robot Optimus một ngày nào đó sẽ làm việc cùng con người tại các nhà máy Tesla, đảm nhận các "nhiệm vụ nguy hiểm, lặp đi lặp lại và nhàm chán".

Thời gian qua, Tesla đã liên tục "nhá hàng" về sự tiến bộ của Optimus. Đầu tháng này, một video cho thấy robot thực hiện các động tác kung-fu với tốc độ và độ chính xác đáng nể. Trước đó, chúng ta cũng đã thấy robot này khiêu vũ và thậm chí là... nấu bữa tối. Mặc dù các kỹ năng này khó có thể được yêu cầu trong môi trường công nghiệp, chúng đã chứng minh được sự khéo léo và khả năng phối hợp tiên tiến.

Robot Optimus thử nghiệm trong môi trường công nghiệp.

Tuy nhiên, liệu Tesla có thể tạo ra một robot hình người thực sự hữu ích hay không vẫn còn phải chờ xem. Hãng đang phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ như Boston Dynamics, Figure, và Apptronik (Mỹ), cũng như các công ty Trung Quốc như Unitree và LimX Dynamics.

Dù vậy, lợi thế lớn nhất của Tesla chính là kinh nghiệm trong việc mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng, cùng với việc sở hữu các nhà máy ô tô khổng lồ để làm nơi thử nghiệm và tích hợp robot.