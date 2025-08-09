Doanh số bán xe điện bùng nổ sau động thái của ông Trump

Theo dữ liệu của Cox Automotive, tháng 7/2025 ghi nhận gần 130.100 xe điện mới được bán ra tại Mỹ – mức cao thứ hai từ trước tới nay, chỉ sau tháng 12/2024 với khoảng 136.000 xe. Doanh số này tăng 26,4% so với tháng 6 và gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe điện chiếm 9,1% tổng doanh số xe chở khách trong tháng, cao nhất từ trước đến nay.

Sự bùng nổ này đến từ tâm lý “mua ngay kẻo lỡ” khi người dân biết rằng ưu đãi thuế sẽ kết thúc vào 30/9. Trước đó, Đạo luật Giảm Lạm phát thời Biden dự kiến duy trì chính sách này tới năm 2032. Nhưng luật mới do đảng Cộng hòa thúc đẩy và Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 7 đã rút ngắn thời hạn xuống chỉ còn hơn hai tháng.

Một số mẫu xe điện như Chevy Equinox EV, Honda Prologue, Hyundai IONIQ 5 đều lập kỷ lục doanh số. Riêng Equinox EV bán được 8.500 chiếc trong tháng 7 – cao nhất với một mẫu xe không phải Tesla tại Mỹ.

Ưu đãi thuế 7.500 USD có ý nghĩa thế nào với giá xe điện?

Giá trung bình của xe điện mới tại Mỹ trong tháng 7 là 55.689 USD, cao hơn khoảng 7.600 USD so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, nếu người mua đủ điều kiện nhận trọn gói ưu đãi 7.500 USD, giá xe điện gần như ngang bằng xe truyền thống (khoảng 48.189 USD). Điều này từng được xem là “đòn bẩy” quan trọng để người tiêu dùng mạnh dạn chuyển sang xe điện.

Ngoài ưu đãi liên bang, một số bang và công ty điện lực còn hỗ trợ thêm, giúp giá xe điện càng cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, khi ưu đãi thuế biến mất, lợi thế giá cả này sẽ bị “đe dọa”, có thể làm giảm sức hút của xe điện trên thị trường.

Các hãng xe và đại lý đang làm gì để tận dụng thời điểm này?

Các đại lý và nhà sản xuất đang chạy đua khuyến mại nhằm tối đa hóa doanh số trước thời điểm 30/9. Tesla thậm chí đặt dòng chữ lớn trên trang chủ: “Ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD sắp kết thúc – Hàng có hạn, nhận xe ngay”.

Bên cạnh ưu đãi thuế, các đại lý cũng tăng mức hỗ trợ tài chính trực tiếp cho khách mua xe điện mới – trung bình 9.800 USD mỗi xe trong tháng 7, tương đương 17,5% giá bán. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 10/2017, thời điểm thị trường xe điện còn rất nhỏ.

Các chuyên gia dự báo, sau khi ưu đãi thuế hết hạn, doanh số xe điện mới sẽ sụt giảm mạnh trong quý IV/2025. Ngược lại, thị trường xe điện cũ có thể là điểm sáng, vì đa số người mua loại xe này vốn không đủ điều kiện nhận ưu đãi 4.000 USD nên ít bị ảnh hưởng.