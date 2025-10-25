Elon Musk hé lộ “át chủ bài” mới và phát ngôn gây bất ngờ

Elon Musk tiết lộ chip AI5 – dòng chip trí tuệ nhân tạo mới của Tesla sẽ được sản xuất bởi Samsung tại Texas và TSMC tại Arizona (Mỹ). Đây là thế hệ mới nhất trong chuỗi phần cứng “Autopilot” - bộ não xử lý tín hiệu cho công nghệ tự lái của hãng.

Musk nói Tesla đặt mục tiêu “sản xuất dư thừa”, nghĩa là sản xuất nhiều hơn nhu cầu để dùng cho cả xe điện, robot và trung tâm dữ liệu. “Chúng tôi muốn chủ động về nguồn cung chip AI5. Nếu thừa, chúng tôi có thể dùng chúng trong hệ thống máy chủ của Tesla,” Musk giải thích.

Dự án này được khởi động từ năm 2024, khi Samsung công bố hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD với một khách hàng giấu tên, sau đó Musk xác nhận chính là Tesla.

Elon Musk đưa ra nhiều phát biểu gây bất ngờ

Tesla có định thay thế Nvidia không?

Dù Tesla từng dùng chip Drive của Nvidia nhưng đã tự phát triển chip riêng từ năm 2019, công ty vẫn phụ thuộc lớn vào GPU Nvidia trong việc huấn luyện mô hình AI.

Musk khẳng định: “Chúng tôi không định thay thế Nvidia. Tesla vẫn dùng cả chip của Nvidia lẫn chip do mình sản xuất.” Ông cho biết hệ thống tính toán hiện tại của Tesla có năng lực tương đương 81.000 chip Nvidia H100, một con số khổng lồ thể hiện mức đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI.

Tuy nhiên, Musk cho rằng chip AI5 có ưu thế riêng: thiết kế gọn hơn (chỉ bằng “một nửa reticle” so với chip của Nvidia và AMD), giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu năng cho các tác vụ tự lái.

Lợi thế của Tesla khi tự thiết kế chip

Khác với các “ông lớn” công nghệ như Google, Amazon hay Microsoft – những hãng phát triển chip để cạnh tranh với Nvidia – Tesla hướng đến tối ưu hóa cho chính sản phẩm của mình. Musk nói: “Tesla chỉ cần đáp ứng yêu cầu của một khách hàng duy nhất – chính Tesla. Điều đó giúp việc thiết kế đơn giản hơn rất nhiều.”

Nhờ vậy, đội ngũ kỹ sư đã loại bỏ những thành phần cũ như GPU hoặc bộ xử lý tín hiệu thừa, giúp chip nhẹ hơn, nhanh hơn và có thể đạt hiệu suất trên mỗi đô la “tốt nhất thị trường – có thể gấp 10 lần.”

Musk cho rằng trong khi Nvidia phải phục vụ hàng trăm đối tác với những yêu cầu phức tạp, Tesla có thể chọn hướng “đơn giản hóa triệt để”. “Chúng tôi không chạy theo mọi nhu cầu – chúng tôi chỉ cần làm thứ tốt nhất cho xe Tesla,” ông nói.

Không chỉ Tesla, xAI – công ty trí tuệ nhân tạo của Elon Musk – cũng đang trở thành khách hàng lớn của Nvidia. xAI đang xây dựng siêu máy tính thứ hai tại Tennessee, dùng dòng chip cao cấp Grace Blackwell của Nvidia, để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ và hỗ trợ hệ thống tự lái.

Musk xem AI là trung tâm của chiến lược Tesla trong thập kỷ tới: từ robot hình người, phần mềm tự lái đến dịch vụ dữ liệu. Việc tự phát triển chip không chỉ giúp hãng giảm chi phí mà còn đảm bảo kiểm soát chuỗi công nghệ quan trọng nhất là năng lực tính toán.