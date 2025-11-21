Doanh nghiệp bị nhắc tên trong lùm xùm “mua nhầm” nhà ở xã hội rồi bị đuổi quy mô thế nào?

Lùm xùm “mua nhầm” nhà ở xã hội rồi bị đuổi

Những ngày gần đây, thông tin về lùm xùm “mua nhầm” nhà ở xã hội rồi bị đuổi tại dự án Ecohome của Tập đoàn Capital House nhận được sự chú ý lớn của dư luận.

Trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều công ty môi giới, công ty bất động sản đang rao bán những căn hộ NƠXH mà người thuê đang ở với mức giá lên tới 55-57 triệu đồng/m2, chênh rất nhiều so với giá gốc từ 16,3 triệu đồng/m2.

Trong văn bản mới phát hành, trả lời câu hỏi về việc nhiều chủ hộ dù đã nộp tiền mua nhà nhưng lại bị yêu cầu dọn ra ngoài để thu hồi căn hộ, đại diện chủ đầu tư cho biết, đó là do một số căn hộ tại tòa NO2, NO3 của dự án Ecohome 3 thuộc diện thuê NƠXH.

Tập đoàn Capital House bị nhắc tên trong lùm xùm “mua nhầm” nhà ở xã hội rồi bị đuổi

Theo giới thiệu, Tập đoàn Capital House có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô, được thành lập năm 2004, và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2005. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong 4 lĩnh vực gồm BĐS, giáo dục, dịch vụ tiện ích và năng lượng xanh.

Trước khi bị nhắc tên trong vụ lùm xùm này, Tập đoàn Capital House đang nổi lên là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án BĐS. Trong đó, Capital House đã phát triển thành công 03 dòng sản phẩm gồm: Ecohome; EcoLife; EcoCity với hơn 10 dự án trên quy mô toàn quốc để hướng tới các phân khúc khách hàng khác nhau.

Trong đó, Capital House đã có 6 dự án thuộc dòng Ecohome gồm Ecohome 1, 2, 3, Ecohome Phúc Lợi, Ecohome Nhơn Bình; Ecohome Phú Hội; 3 dự án thuộc dòng EcoLife gồm EcoLife Capitol, EcoLife Tây Hồ và EcoLife Riverside và 1 dự án thuộc dòng EcoCity là EcoCity Premia. Ngoài ra, Capital House đang sở hữu một số dự án sẽ triển khai trong tương lai.

Cùng với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, thời gian qua, Capital House cũng liên tục có sự mở rộng về quy mô vốn điều lệ và thay đổi ở vị trí lãnh đạo.

Lãnh đạo Capital House là ai, có quy mô thế nào?

Dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, thời gian qua, công ty có nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và vị trí người lãnh đạo. Theo đó, thời điểm tháng 7/2015, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, ông Đỗ Đức Đạt (sinh năm 1971) là người đại diện pháp luật. Đến tháng 9/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 240 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng, ở lần thay đổi này, chỉ còn 2 cổ đông sáng lập nắm giữ vốn góp là cổ đông Đỗ Hữu Phúc góp 31,6 tỷ đồng (tương đương 9,88% vốn góp), cổ đông Đinh Văn Hải góp 3,6 tỷ đồng (tương đương 1,13% vốn góp).

Đến tháng 8/2016, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 436 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập Đỗ Hữu Phúc góp 43,055 tỷ đồng tương đương 9,875% vốn góp, cổ đông Đinh Văn Hải nắm giữ 0,919% vốn góp tương đương 4,005 tỷ đồng. Ông Đỗ Đức Đạt giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2016, doanh nghiệp một lần nữa tăng vốn điều lệ lên 520 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập Đỗ Hữu Phúc góp 51,350 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu chiếm 9,875%), cổ đông sáng lập Đinh Văn Hải góp 4,005 tỷ đồng (tương đương 0,77% vốn góp).

Đến tháng 7/2017, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 520 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng, cổ đông sáng lập Đỗ Hữu Phúc góp 51,35 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,279% vốn góp), cổ đông Đinh Văn Hải góp 4,005 tỷ đồng (tương đương 0,334% vốn góp).

Đến ngày 25/7, doanh nghiệp có sự thay đổi lớn ở vị trí lãnh đạo khi ông Trần Công Đạt (sinh năm 1977) thay thế ông Đỗ Đức Đạt giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Cùng với đó, ông Đỗ Hữu Phúc thoái vốn khỏi doanh nghiệp, chỉ còn cổ đông sáng lập Đinh Văn Hải (nắm giữ 0,334% vốn góp).

Đến tháng 12/2017, ông Trần Công Tưởng (sinh năm 1978) thay thế ông Trần Công Đạt giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau khi thay lãnh đạo, trong năm 2018, doanh nghiệp ghi dấu trên thị trường Bất động sản với các dự án đạt thương hiệu Công trình Xanh theo tiêu chuẩn Quốc tế EDGE.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 1.565 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng 30 lao động, ông Trần Công Tưởng vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.