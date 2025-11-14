Vừa thay Tổng giám đốc, công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

VinMetal thay tổng giám đốc, tăng mạnh vốn điều lệ

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được thành lập ngày 10/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 98% vốn góp, tương đương 9.800 tỷ đồng. 2% vốn góp còn lại thuộc về hai ông Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người nắm giữ 1% vốn góp, tương đương 100 tỷ đồng.

Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Việt Quang (sinh năm 1968) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Quang cũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup.

Dù mới thành lập, tuy nhiên VinMetal có vốn điều lệ vượt một loạt tên tuổi trong ngành thép tại Việt Nam như Hoa Sen, Nam Kim, VNSteel... và chỉ thấp hơn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh.

Theo Vingroup, việc thành lập VinMetal nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho mảng bất động sản, sản xuất xe điện và các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hướng tới mục tiêu tự chủ sản xuất thép cho ô tô, dự án công nghiệp, đường sắt tốc độ cao

Về công suất, VinMetal đặt mục tiêu giai đoạn 1 đạt 5 triệu tấn/năm, thấp hơn đáng kể so với Hòa Phát sau khi hoàn thành Dung Quất 2, nâng tổng công suất lên khoảng 16 triệu tấn/năm (trong đó riêng thép HRC đạt 9 triệu tấn). Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1 đạt 7,1 triệu tấn/năm và từng lên kế hoạch mở rộng lên 22,5 triệu tấn khi triển khai giai đoạn 2.

Ngày 3/11 vừa qua, VinMetal có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo khi ông Đỗ Tiến Sĩ (sinh năm 1967) giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Nguyễn Việt Quang chuyển sang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và đây cũng là 2 người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ông Sĩ là gương mặt lão làng trong ngành thép với 30 năm kinh nghiệm, đảm nhiệm Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Công ty cổ phần thép Pomina (Pomina). Ông Sĩ là em trai của ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Pomina. Ông còn là thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động.

Chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ vào vị trí Tổng giám đốc, VinMetal tiếp tục gây chú ý với giới đầu tư khi tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Ở lần tăng vốn này, cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Tập đoàn Vingroup sắp triển khai loạt dự án lớn

VinMetal tăng mạnh vốn điều lệ trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup liên tục công bố chuẩn bị khởi công những siêu dự án lớn của mình.

Theo đó, Vingroup dự kiến khởi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với quy mô 4.100ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000ha) và phường Hà An (trên 3.100ha) vào ngày 19/12 tới.

Theo điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Vingroup dự kiến huy động 85% vốn từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác, với 15% là vốn góp của nhà đầu tư.

Cùng với đó, Vingroup mới đây đã trình báo cáo xin ý kiến đánh giá tác động môi trường đối với siêu dự án “Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn” tại TP Hải Phòng. Đây được xem là một trong những dự án cảng biển và hạ tầng logistics có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 4.394 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 373.841 tỷ đồng (tương đương hơn 14,1 tỷ USD). Phần vốn góp của nhà đầu tư là 56.076 tỷ đồng, còn lại 317.764 tỷ đồng là vốn vay. Thời hạn hoạt động dự án được xác định trong 70 năm. Tập đoàn Vingroup dự kiến khởi công dự án vào đầu năm 2027, phân kỳ đầu tư trong 3 giai đoạn.