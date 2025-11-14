Ông Hoàng Kim Khánh chồng Mailisa đang điều hành những doanh nghiệp nào, quy mô ra sao?

Đại gia Hoàng Kim Khánh làm chủ 7 chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ lâu đời và nổi tiếng nhất tại Việt Nam, được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa). Tuy nhiên, trong ngày 13/11, lực lượng cảnh sát cơ động đồng loạt xuất hiện tại cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước và đã mang đi nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Hoàng Kim Khánh đang trực tiếp điều hành nhiều doanh nghiệp và chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước.

Theo đó, doanh nhân sinh năm 1985 này đang là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa; Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Mailisa; Công ty TNHH một thành viên thương mại thẩm mỹ viện Mailisa; Công ty TNHH MTV thẩm mỹ viện Mailisa; Công ty TNHH thương mại thẩm mỹ viện Mailisa; Công ty TNHH dịch vụ MTV thẩm mỹ viện Mailisa và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare.

Ông Hoàng Kim Khánh đang trực tiếp là chủ của 7 chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước

Trong đó, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Mailisa được thành lập tháng 7/2018 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) là chủ sở hữu và giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ thẩm mỹ viện Mailisa, trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này cũng là đơn vị quản lý và vận hành của chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên thương mại thẩm mỹ viện Mailisa có tiền thân là Công ty TNHH MTV thương mại Mailisa, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2020, trụ sở chính đặt tại số 97-99, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông Hoàng Kim Khánh là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký 5 lao động và là đơn vị vận hành chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa có cùng địa chỉ tại TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH MTV thẩm mỹ viện Mailisa có tiền thân là Công ty TNHH MTV Mailisa, được thành lập tháng 7/2018. Trụ sở chính đặt tại E3/16, tổ 32 khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP HCM (Bình Dương cũ). Ông Hoàng Kim Khánh là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Thời điểm tháng 8/2025, công ty đăng ký sử dụng 5 lao động. Doanh nghiệp này là đơn vị quản lý và vận hành của chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa có cùng địa chỉ và chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa có địa chỉ tại 99 Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Công ty TNHH thương mại - thẩm mỹ Mailisa được thành lập tháng 10/2015. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH thương mại thẩm mỹ viện Mailisa. Trụ sở chính đặt tại số 69-71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, doanh nghiệp đăng ký sử dụng 3 lao động. Doanh nghiệp này là chủ vận hành của chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa có cùng địa chỉ tại Đắk Lắk.

Công ty TNHH dịch vụ MTV thẩm mỹ viện Mailisa có tiền thân là Công ty TNHH dịch vụ MTV Mailisa, thành lập tháng 4/2020 có trụ sở chính đặt tại số 67 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất, doanh nghiệp đăng ký sử dụng 10 lao động. Đây cũng là doanh nghiệp vận hành chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa có cùng địa chỉ tại Cần Thơ và chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại số 69/1, Tô Hiến Thành, phường Tân Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.

Như vậy, ông Hoàng Kim Khánh đang trực tiếp điều hành 7 chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội, Bình Dương (cũ), Đắk Lắk, Nha Trang (Khánh Hòa), Cần Thơ, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Đà Nẵng.

Vợ chồng đại gia Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai sở hữu bộ sưu tập xe sang trị giá hàng trăm tỷ đồng

Doanh nhân sinh năm 1985 còn lấn sân sang lĩnh vực xuất nhập khẩu và thiện nguyện

Ngoài vai trò là người đại diện pháp luật doanh nghiệp điều hành 7 chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại nhiều địa phương trên cả nước, doanh nhân sinh năm 1985 còn lấn sân sang lĩnh vực xuất nhập khẩu và thiện nguyện.

Theo đó, Công ty TNHH bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa được thành lập tháng 7/2025 có trụ sở tại số 152 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường Hạnh Thông, TP HCM, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng do ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Mailisa được thành lập tháng 4/2025, trụ sở chính đặt tại số 45A+45B (1 phần), đường Kỳ Đồng, Phường 09, quận 3 TP HCM. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare được thành lập tháng 9/2017 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký chính là bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Doanh nghiệp cũng đăng ký ngành nghề kinh doanh là sản xuất, gia công mỹ phẩm... Ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Thời điểm tháng 12/2017, trụ sở chính doanh nghiệp đặt tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP HCM.