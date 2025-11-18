Tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chiếm thị phần thế nào?

Hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu thị phần trong nước

Kể từ khi thành lập vào đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility – GSM), đơn vị vận hành hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Xanh SM) đã nhanh chóng vượt qua loạt tên tuổi lớn trong nước để vươn lên dẫn đầu thị trường. Báo cáo quý II/2025 của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence cho thấy Xanh SM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường taxi Việt Nam với 44,68% thị phần, vượt xa Grab (36,08%).

Theo đánh giá của Mordor Intelligence, thành công lớn nhất của Xanh SM đến từ sự vượt trội ở các tiêu chí trọng yếu như tổng giá trị doanh thu, giá trị trung bình mỗi chuyến đi (AOV), độ phủ rộng khắp và tính đồng nhất cao về chất lượng dịch vụ.

Theo giới thiệu, đến nay hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có tới 70.000 tài xế (bao gồm cả ô tô và xe máy), thực hiện hơn 1 triệu chuyến xe mỗi ngày và phủ sóng ở 4 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Philippines và Indonesia.

Mới nhất, GSM và VinBus chính thức ra mắt School Bus – dịch vụ “Xe điện học đường chuyên biệt” đầu tiên tại Việt Nam – với mục tiêu xây dựng mô hình giao thông học đường chuẩn mực, bảo vệ tối đa sự an toàn cho học sinh.

Hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD

Loạt doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh vốn điều lệ

Cùng với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư phương tiện mới, doanh nghiệp vận hành hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ.

Theo đó, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đầu tháng 11/2025, vốn điều lệ của công ty tăng 39% từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Trong 25.000 tỷ đồng này, "các tài sản khác" chiếm gần 4.000 tỷ đồng, tương đương 15,833%.﻿

So với thời điểm thành lập tháng 3/2023, đến nay vốn điều lệ của GSM đã ghi nhận mức tăng hơn 8,3 lần (từ 3.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng). Ở thời điểm thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn nhất với số vốn góp 2.850 tỷ đồng, tương đương 95% vốn, bà Phạm Thu Hương góp 90 tỷ đồng tương đương 3% vốn góp và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam góp 60 tỷ đồng tương đương 2% vốn góp.

Theo khảo sát, GSM không phải là doanh nghiệp đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hệ sinh thái Vingroup ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ thời gian gần đây.

Cũng trong những ngày đầu tháng 11/2025, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty không công bố thay đổi về cơ cấu cổ đông. VinMetal hướng tới mục tiêu sản xuất 5 triệu tấn thép/năm và chủ động nguồn thép chất lượng cao cho sản xuất xe điện và phục vụ các công trình giao thông trọng điểm do Vingroup đang chuẩn bị triển khai và đề xuất đầu tư.

Cũng trong tháng 11, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed – công ty con của Tập đoàn Vingroup tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Trước đó, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Tháng 10/2025, công ty năng lượng VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng. Đầu tháng 11, công ty công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng. Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.

Hiện Vingroup cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu và dự kiến phát hành thêm 3,853 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1. Như vậy, vốn điều lệ Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên 77.335 tỷ đồng, tương ứng 7,73 tỷ cổ phiếu lưu hành.