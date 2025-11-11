Công ty nữ giám đốc sinh năm 1988 tại Bắc Ninh vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ đồng quy mô thế nào?

Vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ đồng của khách hàng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh với tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm), địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian năm 2022, nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên, trong thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn qua 67 hợp đồng, thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Công ty của nữ giám đốc sinh năm 1988 có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm được thành lập tháng 4/2013. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn. Ông Phan Văn Khiến (sinh năm 1989) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2014, cơ cấu góp vốn của công ty có sự thay đổi khi chỉ còn 2 cổ đông là Phan Văn Khiến và Hoàng Văn Dũng, mỗi người góp 3 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp mỗi người. Đến tháng 8/2016, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 20 tỷ đồng, ông Phan Văn Khiến và Hoàng Văn Dũng mỗi người nắm giữ 50% vốn góp.

Đến tháng 6/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 26,8 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Phương gia nhập doanh nghiệp khi nắm giữ 25% vốn góp tương đương 6,7 tỷ đồng, ông Hoàng Văn Dũng giảm tỷ lệ góp vốn còn 12,313% (tương đương 3,3 tỷ đồng) và ông Hoàng Văn Khiến góp 16,8 tỷ đồng (tương đương 62,678% vốn góp). Trụ sở doanh nghiệp chuyển về số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh như hiện nay.

Cơ quan công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Đến tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988) thay thế ông Phan Văn Khiến giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Ông Phan Văn Khiến chỉ còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên. Cùng với đó cơ cấu cổ đông doanh nghiệp cũng tăng lên 4 người gồm Nguyễn Thị Bích Vượng góp 2,68 tỷ đồng (tương đương 10% vốn góp), Nguyễn Thị Phương góp 6,7 tỷ đồng (tương đương 25% vốn góp), Phan Văn Khiến góp 16,08 tỷ đồng (tương đương 60% vốn góp) và Nguyễn Thị Hiền góp 1,34 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp).

Đến ngày 5/1/2024, bà Nguyễn Thị Phương tiếp tục thay thế ông Phan Văn Khiến ở vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm giám đốc và là người đại diện pháp luật duy nhất của doanh nghiệp. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông vẫn giữ nguyên.

Đến ngày 18/1/2014, cơ cấu vốn góp của doanh nghiệp một lần nữa có sự thay đổi. Theo đó, 3 cổ đông gồm Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Vượng và Nguyễn Quang Hòa mỗi người góp 1,34 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp), bà Nguyễn Thị Phương góp 10,72 tỷ đồng (tương đương 40% vốn góp) và ông Phan Văn Khiến góp 12,06 tỷ đồng (tương đương 45% vốn góp). Bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988) vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest, vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 26,8 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của doanh nghiệp chỉ còn 2 người gồm Nguyễn Thị Phương góp 14,74 tỷ đồng (tương đương 55% vốn góp) và Phan Văn Khiến góp 12,06 tỷ đồng (tương đương 45% vốn góp). Bà Nguyễn Thị Phương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phương cũng đang là chủ doanh nghiệp giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện của Công ty TNHH 26-3 Bắc Giang, có trụ sở chính tại Cụm Công nghiệp Việt Tiến, xã Việt Tiến, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Công ty có vốn điều lệ 3,15 tỷ đồng với ngành nghề hoạt động chính là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Trong khi đó, ông Phan Văn Khiến đang là chủ doanh nghiệp và giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH tập đoàn Aninvest Việt Nam. Tiền thân của doanh nghiệp này là Công ty TNHH 26-3 Bắc Ninh được thành lập tháng 3/2017. Tại thời điểm tháng 1/2024, công ty có vốn điều lệ 146,8 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.