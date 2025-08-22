Đại gia có phát ngôn "phụ nữ đẹp cho đàn ông ngắm" gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

Bị chỉ trích vì có phát ngôn xem thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025

Tại buổi công bố thí sinh và trao sash (dải băng đại diện) Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TPHCM chiều ngày 21/8, ông Lê Hữu Nghĩa, đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi nói: "Thật sự nói về sắc đẹp, có lẽ người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Phát biểu này nhanh chóng gây chú ý, được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần các phản hồi đều tiêu cực.

Một số bình luận của cộng đồng mạng cho rằng phát ngôn này xem thường phụ nữ: “Phát ngôn kiểu đó cũng nói được”; “Nghĩ sao mà nói câu đó vậy trời”; "Không chấp nhận nổi”; "Cuộc thi hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ nhưng phát ngôn xem thường phụ nữ”, "Phụ nữ qua lời nói của anh tưởng như... phụ kiện"…

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 - Ảnh: BTC

Theo tìm hiểu, ông Lê Hữu Nghĩa – người có phát ngôn bị cho là xem thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025 đang là lãnh đạo một loạt doanh nghiệp có quy mô từ vài chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng.

Một trong những doanh nghiệp đáng chú ý mà doanh nhân sinh năm 1976 đang làm lãnh đạo là Công ty TNHH thương mại - xây dựng Lê Thành, được thành lập tháng 8/2001 và được biết đến là một doanh nghiệp chuyên làm nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình thấp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2023, ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo đăng ký, doanh nghiệp có vốn điều lệ 600 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn, trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa trực tiếp góp 599,4 tỷ đồng tương đương 99,9% vốn điều lệ, 0,1% vốn góp còn lại tương đương 600 triệu đồng thuộc về cổ đông Phạm Thị Đoan Trang.

Ngoài ra, ông Lê Hữu Nghĩa còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến như Công ty TNHH du lịch Minh Quân; Công ty cổ phần nhà hàng - khách sạn Lê Thành, Công ty TNHH xây dựng đầu tư bất động sản Lê Thành; Công ty TNHH AB Beauty World; Công ty TNHH Lê Thành Mỹ Thuận; Công ty TNHH thế giới nha khoa AB; Công ty nước giải khát cà phê Lekofe; Công ty TNHH lữ hành quốc tế AB Travel và Công ty cổ phần liên doanh Lekofe Xuân Nguyên, mỗi doanh nghiệp có vốn điều lệ từ vài chục đến cả trăm tỷ đồng.

Quy mô những doanh nghiệp của đại gia sinh năm 1976

Trong đó, Công ty TNHH lữ hành quốc tế AB Travel được thành lập tháng 6/2022, tại thời điểm tháng 11/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa góp 9,5 tỷ đồng tương đương 95% vốn góp, cổ đông còn lại là Mã Đào Ngọc Bích góp 500 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp. Ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty nước giải khát cà phê Lekofe được thành lập tháng 1/2022. Thời điểm tháng 3/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa góp 15,5 tỷ đồng, tương đương 75,5% vốn góp, cổ đông Lê Thị Mỹ Tuyền góp 3,5 tỷ đồng và cổ đông Nguyễn Trần Đăng Huy góp 1 tỷ đồng. Tại đây, ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH thế giới nha khoa AB được thành lập tháng 1/2022. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 11/2024, công ty có vốn điều lệ 60 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Lê Hữu nghĩa góp hơn 36 tỷ đồng tương đương 60,595% vốn góp, cổ đông Lê Hồng Anh góp 6 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp và cổ đông Ngô Thị Ngọc Vân góp hơn 17,6 tỷ đồng tương đương 29,405% vốn góp. Ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Lê Hữu Nghĩa có phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Lê Thành Mỹ Thuận được thành lập tháng 10/2019, trong lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Lê Hữu Nghĩa góp 18 tỷ đồng, tương đương 90% vốn góp. Tại đây, doanh nhân sinh năm 1976 giữ vị trí Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH AB Beauty World được thành lập tháng 10/2019. Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa góp hơn 256 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 91,515%, cổ đông Lê Thị Mỹ Tuyền góp 17,5 tỷ đồng và cổ đông Lê Thị Minh Nguyệt góp 6,25 tỷ đồng. Tại đây, ông Nghĩa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH xây dựng đầu tư bất động sản Lê Thành được thành lập tháng 6/2015, ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2023, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa góp 19,8 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn góp, cổ đông Từ Thị Kim Hiếu góp 20 triệu đồng, tương đương 0,1% vốn góp. Ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần nhà hàng - khách sạn Lê Thành được thành lập tháng 7/2008. Thời điểm tháng 12/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Tại đây, ông Nghĩa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH du lịch Minh Quân được thành lập tháng 12/2003, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 2/2025, vốn điều lệ công ty tăng từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hữu Nghĩa góp 70 tỷ đồng tương đương 70% vốn góp, cổ đông Lê Thị Mỹ Tuyền và Võ Thị Phương Hà mỗi người góp 10 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp; Công ty TNHH thương mại - xây dựng Lê Thành và Công ty cổ phần nhà hàng - khách sạn Lê Thành mỗi doanh nghiệp góp 5 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp. Ông Nghĩa giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần liên doanh Lekofe Xuân Nguyên thành lập tháng 3/2024 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, ông Nghĩa góp 4 tỷ đồng tương đương 20% vốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.