“Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam” làm Giám đốc hãng hàng không nghìn tỷ khi mới 34 tuổi

Cơ trưởng sinh năm 1991 làm giám đốc hãng hàng không

Nguyễn Quang Đạt, sinh năm 1991, được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”. Vừa qua, hãng hàng không nơi Quang Đạt công tác thông báo bổ nhiệm anh vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay - người chịu trách nhiệm chính về khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay, quyết định có hiệu lực từ tháng 4/2025. Quang Đạt nhận được nhiều lời chúc mừng, tuy còn khá trẻ nhưng đã làm giám đốc của hãng hàng không nghìn tỷ.

Nguyễn Quang Đạt được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay – Người chịu trách nhiệm chính về khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay từ ngày 4/4/2025.

Trong thông cáo phát đi cuối ngày 21/6, công ty cho biết tại phiên họp thường niên 2025 mới đây, cổ đông của công ty đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến được hãng hoàn tất trong nửa đầu năm 2026. Hiện tại, vốn điều lệ của hãng bay này ở mức 1.300 tỷ đồng.

Trước khi trở thành Giám đốc Ban Khai thác bay, Quang Đạt đã nắm giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay từ tháng 11/2023.

Lộ thu nhập khủng và sự thật bất ngờ

Năm 2020, Quang Đạt gây sốc khi công khai thu nhập siêu khủng. Cụ thể, trong bảng lương được chàng phi công trẻ đăng tải trên mạng xã hội có ghi đầy đủ thông tin từ ngày công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm, các khoản giảm trừ, đoàn phí... Sau khi cộng trừ tất cả, con số thực nhận vẫn lên đến hơn 2.044 tỷ.

Tuy nhiên, chàng cơ trưởng điển trai đã có một pha mừng hụt vì công ty sau đó thông báo rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn. "Mình buồn lắm, ước gì lương khủng khiếp như thế". Anh chàng còn hài hước cho biết có thể lương mình là 2.044 tỷ thật nhưng... đơn vị tiền tệ nào thì công ty chưa ghi rõ.

Dù con số thu nhập thực tế là bao nhiêu, Quang Đạt không tiết lộ nhưng nhìn cuộc sống đậm sắc màu của anh chàng, chắc chắn nhiều người sẽ phải ngưỡng mộ.

Cơ trưởng Quang Đạt và Hà Trúc có 6 năm bên nhau và đã về chung một nhà hồi đầu năm 2025.

Quang Đạt có khối tài sản đáng kể và cưới blogger nổi tiếng ở mảng du lịch, làm đẹp, lifestyle Lê Hà Trúc, một người cũng thành công trong kinh doanh. Từng có lần mang tiếng là ăn bám Quang Đạt, Hà Trúc đã khiến mọi người phải gạt bỏ ngay định kiến này bằng màn đáp trả cực gắt: "Có một công ty và một (vài) căn nhà trước 24 tuổi".

Có chung niềm đam mê du lịch, cặp đôi nhiều lần khoe những chuyến đi cùng nhau, sẵn sàng chi trả số tiền đắt đỏ để trải nghiệm, tận hưởng nhiều dịch vụ. Trong một chuyến du lịch Hàn Quốc, cặp đôi lựa chọn nghỉ dưỡng tại khách sạn khá đắt đỏ tại Hàn Quốc với chi phí lên tới 13 triệu đồng/đêm.

Bên cạnh đó, những bữa ăn trưa, ăn tối của cặp đôi cũng đều khá đắt đỏ, có giá từ 4 - 6 triệu đồng. Nhiều người nhận xét, cặp đôi đi du lịch đúng chất không ngại tiêu tiền, bao nhiêu cũng được miễn được trải nghiệm những quán ăn ngon, dịch vụ tốt.