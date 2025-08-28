Giám đốc sinh năm 1998 mở chuỗi cửa hàng kim cương từ Việt Nam sang Campuchia gây choáng ngợp

26 tuổi làm giám đốc công ty kim cương

Gần 2 năm nay, giới buôn bán kim cương nổi lên doanh nhân trẻ Trần Xuân Thảo, sinh năm 1998, thường gọi là Thảo Gà. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Xuân Thảo đã là giám đốc của một thương hiệu kim cương, tính đến nay có 5 cơ sở trải dài từ Việt Nam sang Campuchia.

Trần Xuân Thảo là giám đốc công ty kim cương với chuỗi cửa hàng trải dài từ Việt Nam sang Campuchia.

Dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Trần Xuân Thảo là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lục Hỷ Luxury. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2024, địa chỉ trụ sở chính tại phường Bến Thành (TP.HCM).

Công ty đăng ký 19 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; bán lẻ đồng hồ, kính mắt.

Vào thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm Trần Xuân Thảo 4,5 tỷ đồng (tỷ lệ 90%) và Dương Cát Minh Châu 500 triệu đồng (tỷ lệ 10%). Tháng 7/2025, bà Dương Cát Minh Châu thoái vốn tại Lục Hỷ Luxury, thay vào đó là cổ đông Trần Thị Thùy Dung góp 500 triệu đồng.

Giám đốc Trần Xuân Thảo gây chú ý khi mở chuỗi cửa hàng kim cương thương hiệu Lục Hỷ Luxury với tốc độ nhanh như vũ bão. Trong năm đầu thành lập, Lục Hỷ Luxury khai trương 3 cửa hàng, trong đó 1 cửa hàng tại TP.HCM, 1 cửa hàng tại Hà Nội và 1 cửa hàng tại Cần Thơ.

Tháng 4/2025, cửa hàng thứ 4 được mở tại TP.HCM. Đáng chú ý, không dừng lại tại Việt Nam, đến tháng 8/2025, CEO Trần Xuân Thảo còn mở rộng địa bàn kinh doanh sang Campuchia với việc khai trương chi nhánh thứ 5 tại Bavet – khu vực đối diện cửa khẩu Mộc Bài.

Trước khi trở thành Giám đốc công ty kinh doanh kim cương, Trần Xuân Thảo trải qua nhiều công việc như bán quần áo, làm Vlogger. Trong đó, công việc bán quần áo được anh duy trì đến hết năm 2023, trước khi mở cửa hàng kim cương đầu tiên vài tháng.

“Flex” cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, giám đốc 9X thể hiện cuộc sống giàu có, thường xuyên xuất hiện bên cạnh những chiếc xe sang, đồ hiệu đắt đỏ, ở căn hộ sang trọng.

Xuân Thảo khoe tậu xe Toyota Alphard 2025.

Tháng 4/2025, Xuân Thảo khoe biên bản thỏa thuận mua chiếc ô tô Toyota Alphard 2025. Theo khảo sát, giá niêm yết của Toyota Alphard tại Việt Nam dao động từ 4,51 tỷ đồng (phiên bản xăng) đến 4,615 tỷ đồng (phiên bản Hybrid HEV) cho mẫu mới nhất năm 2025. Giá này chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như thuế, phí đăng ký.

Ông chủ kim cương thể hiện bản thân là tín đồ hàng hiệu.

Xuân Thảo cũng là tín đồ của những chiếc đồng hồ xa xỉ, có thể kể đến chiếc hồ Rolex Datejust 36 có giá 404 triệu đồng được giám đốc 9X khoe đã order (đặt trước) trên tài khoản cá nhân.

Giám đốc thương hiệu kim cương này còn gây choáng váng khi bóc giá outfit: quần tây 1,1 triệu, áo Burberry 11 triệu, đồng hồ Rolex gần 300 triệu, thắt lưng LV 16 triệu, mặt dây lưng bằng vàng nguyên khối đính kim cương 180 triệu, chìa khóa và móc khóa ô tô Mercedes bằng vàng 18K, mắt kính họa tiết vàng.

Outfit tiền tỷ của vị giám đốc 9X.

Vị doanh nhân trẻ còn bật mí đã chuyển qua chỗ ở mới tại khu căn hộ cao cấp Grand Marina. Đây chính là vị trí vàng đắc địa bậc nhất của TP.HCM, ngay bên sông Sài Gòn.