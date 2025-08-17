Triệu phú gốc Việt là "ông vua kim hoàn”, chuyên đúc răng kim cương cho sao thế giới

Từ thợ bạc trở thành “ông vua kim hoàn” trên đất Mỹ

Đeo niềng răng hay đính trang sức, khảm kim cương cho răng được rất nhiều các ngôi sao Hollywood yêu thích. Tuy nhiên, ít ai biết người đứng sau mốt đính trang sức đầy tính thẩm mỹ này lại là một người gốc Việt Johnny Đặng.

"Ông vua kim hoàn" trên đất Mỹ Johnny Đặng.

Johnny Đặng là một thợ kim hoàn chuyên chế tác đồ trang sức và là ông chủ của chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng bậc nhất tại Mỹ và được coi là ông vua của ngành kim hoàn, trang sức đá quý tại xứ sở cờ hoa.

Johnny Đặng theo gia đình sang Mỹ năm 1996, bắt đầu làm việc với vị trí thợ bạc với mức lương 500 USD. Trước đó, Johnny Đặng đã theo học nghề chế tác kim hoàn tại Việt Nam.

Những bộ răng kim cương là sản phẩm làm nên tên tuổi Johnny Đặng.

Những năm đầu thập niên 2000, Johnny Đặng đã tạo ra một cuộc cải biến mới trong ngành công nghiệp trang sức tại Mỹ với một dòng sản phẩm cho chính mình thiết kế mang tên “Grillz” (mốt bọc vàng, kim cương, đá quý... cho răng giúp bảo vệ và thẩm mỹ cho răng). Đây là một dòng sản phẩm hướng tới người dùng là những ngôi sao nổi tiếng như các ca sĩ, diễn viên... thường xuyên biểu diễn trên sân khấu và tham gia các sự kiện giải trí.

“Ông vua kim hoàn” gốc Việt có cửa hàng ở Texas (Mỹ) và cả trang web bán hàng online. Sản phẩm của Johnny Đặng có giá cả triệu USD.

Johnny Đặng đã phục vụ hàng nghìn khách hàng, trong đó có những ngôi sao HipHop và nghệ sĩ giải trí hàng đầu thế giới. Kanye West, Jay Z, Beyonce, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B, Rick Ross... là khách hàng thân thiết của Johnny Đặng.

Johnny Đặng làm răng kim cương cho Justin Bieber.

Trên các trang cá nhân, Johnny Đặng đăng tải một loạt hình ảnh các nghệ sĩ nổi tiếng đeo trang sức của mình, ôm Johnny Đặng như người thân và nở nụ cười rạng rỡ với hàm răng kim cương.

Tại Việt Nam, cái tên Johnny Đặng cũng nhiều lần được các rapper nhắc tới trong lời bài hát như một cách để họ bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành quả "ông vua kim hoàn" đạt được. Hồ Ngọc Hà, Binz và Suboi là những người nổi tiếng tại Việt Nam từng đeo niềng răng kim cương theo trào lưu Grillz này.

Với sự nghiệp thành công, hiện Johnny Đặng đang có cuộc sống giàu có, xa hoa cùng vợ con trên đất Mỹ.

Ông chủ trang sức này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình với sự tự hào khi hai con đều khôn lớn, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Vị doanh nhân thường đưa vợ con đi nghỉ dưỡng sang chảnh và thưởng thức đồ ăn tại những nhà hàng xa xỉ.

Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền. Trong đó, chiếc Lamborghini bản hiếm thường xuất hiện trên các video Johnny Đặng đăng tải.

Vướng lùm xùm quảng bá đồng coin DBZ với Khoa Pug

Không chỉ nổi tiếng với biệt danh “ông vua kim hoàn”, Johnny Đặng còn được nhiều người biết đến là người phát triển dự án tiền số Diamond Boyz Coin (DBZ). Theo chia sẻ của Johnny Đặng, khách hàng có thể sử dụng DBZ coin để mua trang sức từ cửa hàng của ông.

Năm 2021, Johnny Đặng và Khoa Pug – Youtuber nổi tiếng tại Việt Nam, quảng bá mạnh mẽ đồng DBZ trên kênh Youtube của mình.

Sau đó, Khoa Pug và Johnny Đặng xảy ra mâu thuẫn. Trong video, Johnny Đặng cho biết ông cùng Khoa Pug hợp tác để quảng bá token DBZ đến người dùng Việt Nam thông qua video của YouTuber này. Đội ngũ DBZ sẽ trả công cho Khoa Pug bằng một lượng token lớn.

Ngược lại, YouTuber nói rằng anh chuyển 100.000 USD mua 10 triệu DBZ để ủng hộ Johhny Dang. Sau khi đồng tiền lên giá, Johnny Dang nói đó không phải tiền do ông sáng lập như tuyên bố, yêu cầu Khoa Pug chuyển lại 10 triệu DBZ, tương đương 1,5 triệu USD nhưng chỉ trả lại 100.000 USD. Do đó, Khoa Pug cho rằng “ông hoàng kim cương” đã lấy của anh 34,5 tỷ đồng.

Sau hàng loạt lùm xùm, tháng 3/2022, cộng đồng mạng lại một lần nữa xôn xao khi trang web chính thức của dự án tiền số DBZ đã không còn truy cập được.

Theo dữ liệu từ coigecko, đồng Diamond Boyz Coin hiện được giao dịch quanh mốc 0,0014 USD/đồng. Giá trị vốn hóa thị trường không thể xác định khi lượng token giao dịch rất hạn chế.

Dựa trên pha loãng hoàn toàn, ước tính dự án có 1 triệu token từng được đúc. So với đỉnh 0,15 USD/đồng hồi tháng 9/2021, DBZ hiện mất 99,1% giá trị.