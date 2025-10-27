Chi 135 triệu đồng lắp điện mặt trời mái nhà, vợ chồng trẻ Phú Thọ nhận cái kết bất ngờ

Vợ chồng trẻ chi 135 triệu đồng lắp điện mặt trời

Với diện tích 90m2 và nhu cầu sử dụng điện cao, gia đình chị Trần Thị Hoà và anh Hoàng Văn Quyền, trú tại phường Vân Phú (Phú Thọ) đã quyết định lắp điện mặt trời mái nhà sau khi nhận về hoá đơn tiền điện cao ngất ngưởng.

Chị Hoà cho biết, những tháng đầu năm, mỗi tháng gia đình chị phải trả số tiền từ 2,5-3 triệu đồng. Bước vào mùa hè năm 2025, hoá đơn tiền điện liên tục tăng cao, tháng sau cao hơn tháng trước. Mặc dù vợ chồng bảo nhau dùng điện thật tiết kiệm nhưng hoá đơn tháng 7/2025 vẫn lên đến gần 5 triệu đồng.

Thấy tiền điện ngày càng cao, chồng chị Hoà đã quyết định tìm hiểu và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Trên diện tích mái nhà rộng 85m2, vợ chồng chị Hoà lắp hệ thống điện mặt trời gồm 15 tấm pin. (Ảnh: NVCC)

“Chồng tôi nhờ một đơn vị khá uy tín ở gần nhà đến tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống điện mặt trời 10,5kWp với chi phí 135 triệu đồng. Hệ thống bao gồm 15 tấm pin 700W; 1 biến tần 6kW; 1 pin lưu trữ 15kW; 1 tủ điện….”, chị Hoà nói.

Theo chị Hoà, các tấm pin trên mái nhà có 2 mặt kính, được bảo hành 15 năm vật lý, 30 năm hiệu suất, mỗi ngày có thể tạo ra trung bình từ 42-52,5kWh điện. Ngoài ra, biến tần cũng được bảo hành 7 năm, pin lưu trữ được bảo hành 10 năm.

Từ khi lắp điện mặt trời, cả nhà chị Hoà dùng điện thoải mái mà không phải lo lắng về hoá đơn tiền điện phải trả mỗi tháng.

Hoá đơn tiền điện nhà chị Hoà trước khi lắp điện mặt trời, lên tới hơn 4,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: NVCC)

“Có điện mặt trời, nhà tôi dùng điện “ác chiến” luôn. Riêng điều hoà nhà tôi lắp đặt 5 phòng bao gồm 1 chiếc 24.000 BTU ở phòng khách, 1 điều hoà ở phòng làm việc và 3 điều hoà ở 3 phòng ngủ.

Ngoài ra còn có 3 tivi, tủ lạnh, máy rửa bát, 3 bộ đèn sưởi nhà tắm, 3 bình nóng lạnh, 3 quạt trần, 5 quạt nhỏ, bếp từ đôi, máy giặt, cây nước nóng lạnh, nồi cơm điện, ấm điện và hàng loạt thiết bị điện gia dụng khác…”, chị Hoà nói.

Dùng điện thoải mái ngày nắng và cả khi những nhà xung quanh mất điện, nhà chị Hoà vẫn sáng đèn, bởi vì hệ thống điện mặt trời mái nhà của gia đình chị có thể sản xuất được điện ngay cả khi không có nắng. Thậm chí mưa bão vẫn có điện, chỉ cần có ánh sáng.

“Có hôm nắng to, điện năng đỉnh điểm sinh ra gần 9kW/h liền. Điện sinh nhiều nhất từ khoảng 9-14h hàng ngày. Trong khoảng thời gian ấy, nhà tôi vừa xả điện cho tất cả các thiết bị điện trong nhà như điều hoà, máy giặt, nóng lạnh… vừa sạc đầy 15 số điện vào pin lưu trữ mà vẫn dư điện sinh ra không xả hết.

Vậy nên, nếu gia đình nào có nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn nữa, có thể mua thêm 1 quả pin lưu trữ để tận dụng triệt để nguồn điện mặt trời sinh ra, đỡ lãng phí. Nói chung là dùng quá thích, biết thế lắp đặt điện mặt trời sớm hơn, đỡ lo tiền điện mỗi tháng”, chị Hoà bày tỏ.

Vợ chồng chị Hoà cảm thấy lắp điện mặt trời là quyết định rất đúng đắn, sử dụng nguồn năng lượng sạch thoải mái, không lo hoá đơn tiền điện mỗi tháng.

Người dân có thể được hỗ trợ tới 3 triệu đồng khi lắp điện mặt trời

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhằm mục đích tự sử dụng, tự cung tự cấp cho nhu cầu tại chỗ, giảm bớt mua điện từ hệ thống điện quốc gia, giảm áp lực cho hệ thống điện và không phục vụ mục đích kinh doanh, mua bán điện.

Ngày càng nhiều gia đình, doanh nghiệp, trường học sử dụng điện mặt trời. (Ảnh: Nam Ka)

Theo Bộ Công Thương, điện mặt trời mái nhà (tự sản xuất, tự tiêu thụ) có ưu điểm là không sử dụng diện tích đất; chỉ đấu nối vào hệ thống lưới phân phối (chủ yếu là lưới hạ áp) đã có sẵn, do đó không phải đầu tư xây dựng thêm lưới từ 110 kV trở lên và không ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Ngoài ra, nguồn điện này giúp tiết kiệm chi phí tiền điện cho hộ gia đình do không sử dụng điện lưới, hoặc giảm chi phí tiền điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang. Trong khi đó, chi phí vận hành và bảo trì thấp; suất đầu tư đối với điện mặt trời giảm bình quân trên 10%/năm trong những năm gần đây; làm giảm lượng khí thải carbon.

Hộ dân lắp điện mặt trời sắp tới có thể được hỗ trợ tới 3 triệu đồng/hộ. (Ảnh: Nam Ka)

Trên cơ sở đó, trong dự thảo lần 3 (ngày 29/9) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, Bộ Công Thương đề xuất, đối với hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành đúng quy định, mức hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu đồng và tối đa 1,5 triệu đồng với trường hợp không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện.

Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời mái nhà, hộ gia đình được hỗ trợ thêm tối thiểu là 1 triệu đồng, nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tổng mức vốn vay hỗ trợ tối đa mỗi hộ gia đình là 40 triệu đồng (gồm 20 triệu đồng cho lắp đặt tấm pin, 20 triệu đồng cho hệ thống lưu trữ điện). Mức lãi suất cho vay đề xuất là 8,4%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay tối đa 36 tháng.