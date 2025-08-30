Hé lộ về Tâm Luxury - ông chủ đứng sau thương hiệu bán kim cương thiên nhiên cho đại gia Việt

Trở thành ông chủ kim cương khi chưa đầy 30 tuổi

Giới sưu tầm trang sức hạng sang tại TP.HCM cũng như cả nước không còn xa lạ với thương hiệu chuyên bán trang sức, kim cương thiên nhiên, đá quý được sáng lập bởi ông Trần Lê Văn Tâm (thường gọi là Tâm Luxury).

Ông Trần Lê Văn Tâm sáng lập thương hiệu chuyên kinh doanh kim cương thiên nhiên từ khi chưa đầy 30 tuổi.

Theo giới thiệu, trước khi kinh doanh kim cương, ông Tâm từng trải qua nhiều công việc khác nhau như thợ sửa đồng hồ, nhân viên bán hàng siêu thị, quần áo, thậm chí là ngồi vỉa hè bán đồ trẻ em giá trẻ.

Bước ngoặt lớn trên con đường kinh doanh của ông Tâm bén duyên với nghề bán đá quý, đá màu là do nhân duyên gặp gỡ với một người anh trong quán cà phê. Khi công việc dần ổn định, ông Tâm thử sức với kim cương thiên nhiên.

Ông Tâm đăng món nào bán món đó, có những thời điểm hàng đăng bán lượt mua tính theo phút. Từ đó, Tâm Luxury từ một chàng trai nghèo trở thành ông chủ kim cương.

Ông Tâm Luxury chính thức lập công ty bán kim cương mang tên mình khi mới chỉ 27 tuổi. Theo đó, Công ty TNHH Tâm Luxury được thành lập vào tháng 7/2020, địa chỉ trụ sở chính tại TP.HCM. Công ty đăng ký ngành nghề sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; bán buôn bạc, đá quý, kim loại; mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng).

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 1 tỷ đồng. Ông Trần Lê Văn Tâm (sinh năm 1993) làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ Công ty TNHH Tâm Luxury được nâng lên 5 tỷ đồng sau 2 tháng thành lập, rồi tiếp tục nâng lên 20 tỷ đồng vào tháng 2/2023. Đến tháng 5/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp này là 50 tỷ đồng.

Đồng thời, vị trí Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật công ty cũng được chuyển sang cho bà Võ Thị Thanh Hiền – vợ ông Tâm từ tháng 11/2021.

Vướng tin đồn rửa tiền, nhập lậu kim cương, Tâm Luxury lên tiếng

Trên mạng xã hội, ông Tâm Luxury xuất hiện trong hình ảnh doanh nhân trẻ thành đạt. Vị doanh nhân 9X thường xuyên chia sẻ về công việc kinh doanh và cuộc sống thường ngày.

Thành công từ khi còn rất trẻ, ông Tâm Luxury và thương hiệu kim cương của mình cũng vướng phải những tin đồn tiêu cực.

Theo đó, cuối tháng 6/2024, cộng đồng mạng lan truyền nhiều đồn đoán về hoạt động hợp pháp của thương hiệu Tâm Luxury. Nguồn cơn bắt đầu từ những video ông Tâm xuất hiện, tương tác với một “giang hồ” ở Thanh Hóa bị bắt cách đây không lâu do chính vị doanh nhân trẻ đăng tải lên kênh TikTok cá nhân.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng Tâm Luxury liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, buôn bán trái phép, nhập lậu kim cương...

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền video xe cứu hỏa và công an xuất hiện trước cửa hàng kim cương của ông Tâm Luxury. Dân tình càng được dịp nghi ngờ đó là vụ cháy có chủ đích.

Tuy nhiên, nam doanh nhân 9X đã lên tiếng đính chính không xảy ra vụ cháy nào tại Công ty Tâm Luxury, mà đó chỉ là sự cố nhỏ ở lò nung. Khi nhân viên giảm nhiệt lò thì có khói bốc lên, người dân xung quanh thấy và gọi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ.

Trong thông cáo được phát đi vào tháng 7/2025, Tâm Luxury cho biết trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đặc biệt là lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, đã xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội chủ động cho đăng tải, lan toả nhiều thông tin xuyên tạc.

Đại diện công ty khẳng định doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, tuân thủ quy định về thuế, kinh doanh trang sức, phòng chống rửa tiền và các nghĩa vụ pháp lý khác.