“Đại gia trẻ” buôn kim cương ở phố cổ Hà Nội vừa bị bắt vì tội rửa tiền giàu có cỡ nào?

Đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng bị bắt

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát hiện, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hoá cầm đầu cùng các đối tượng là: Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996), Lê Tấn Sang (SN 1994), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000), Ngô Văn Thắng (SN 2002), Nguyễn Văn Hoà (SN 1999) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền vừa bị bắt.

Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Quang Trường trước khi bị bắt về tội "Rửa tiền" đã thường xuyên đăng tải các video và hình ảnh với cuộc sống giàu có và xa hoa. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước.

Tiếp đó, chúng thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng.

Một trong 7 đối tượng vừa bị bắt tạm giam về tội “Rửa tiền” trong đường dây này là Nguyễn Quang Trường, sinh năm 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngoài khoe siêu xe và kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng, Trường còn khoe hàng loạt đồng hồ giá trị. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tay buôn kim cương khoe cuộc sống giàu sang thế nào trước khi bị bắt?

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Nguyễn Quang Trường được biết đến là doanh nhân trẻ buôn kim cương có tiếng tại phố cổ Hà Nội.

Với tên gọi là Quang Trường Jewelry hay Quang Trường Diamond, đối tượng này thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, xa hoa với kim cương, siêu xe và đồng hồ trị giá hàng chục tỷ đồng cùng mối quan hệ quen biết với nhiều người nổi tiếng.

Một trong những chiếc "siêu xe" trị giá khoảng 20 tỷ đồng mà Trường sở hữu trước khi bị bắt. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cụ thể, trong các video đăng tải trên mạng xã hội, Trường thường xuyên khoe loạt kim cương có giá trị từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng khiến không ít người trầm trồ.

“Ông chủ bán kim cương thì sẽ đeo một chiếc nhẫn như thế nào? Đấy là câu hỏi của rất nhiều người và Trường cảm thấy vô cùng may mắn khi đang đeo trên tay chiếc nhẫn trị giá bằng chiếc Rolls-Royce này nhé”, Trường nói trong một video nói về chiếc nhẫn kim cương giác tầng Emerald trị giá gần 40 tỷ đồng của mình.

Trường xuất hiện trên mạng xã hội rất giàu có và hào nhoáng với loạt kim cương đắt đỏ. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ kim cương, Trường còn xuất hiện cùng chiếc Lamborghini Urus phiên bản S màu vàng nổi bật, trị giá gần 20 tỷ đồng và một loạt siêu xe như Mercedes-AMG G63 trị giá khoảng 12 tỷ đồng; Rolls-Royce Cullinan trị giá khoảng 40 tỷ đồng; Mercedes S450 Luxury Trắng; Porscher Panamera Executive đen…

Trường sở hữu một loạt xe sang có giá trị từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.

Ngoài khoe kim cương và siêu xe, Trường còn khoe căn biệt thự của mình tại Vinhome Riverside Long Biên. Được biết, giá biệt thự ở khu vực này có thể dao động từ vài chục tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng tuỳ căn.

Không chỉ khoe kim cương, siêu xe và đồng hồ hàng hiệu, Trường còn khoe loạt sản phẩm bằng vàng nguyên khối giá trị. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đặc biệt, trong 1 video đăng tải đầu năm 2025, Trường còn giới thiệu một bức tượng gà bằng vàng nguyên khối nặng 302,648g, tương đương hơn 80,7 chỉ vàng 99,99 khăc tên Thanh Tùng. Cư dân mạng “đồn đoán” đây chính là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền vừa bị bắt.