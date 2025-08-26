“Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam” khoe nhẫn kim cương to vật vã, bộ sưu tập túi hiệu khiến fan lóa mắt

Nhắc đến Trương Phương, khán giả ngay lập tức nhớ đến một diễn viên với chiều cao 1m50 cùng thân hình mũm mĩm. Mặc dù sự nghiệp diễn xuất khá thành công nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên lại khá truân chuyên.

Diễn viên Trương Phương hiện có cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân người nước ngoài.

Sau khi tổ chức hôn lễ với người chồng thứ hai vào đầu năm 2025, diễn viên Trương Phương liên tục được cộng đồng mạng “xin vía” lấy được người chồng vừa có điều kiện vừa chiều chuộng vợ hết mực. Nhiều người bình luận rằng, cô may mắn khi yêu được đại gia, tỷ phú.

Nữ diễn viên đang có cuộc sống sung túc ở NewZealand, thường xuyên đi mua sắm đồ hiệu. Cặp đôi hiện sống tại một nhà vườn rộng, xung quanh là cỏ cây hoa lá, suối nước trong lành, cách trung tâm thành phố 40 phút di chuyển bằng xe hơi. Có thể thấy cuộc sống riêng tư hiện tại của Trương Phương vô cùng hạnh phúc.

Một lần Trương Phương “than” nhà có phần cũ với ông xã, ngay lập tức, chồng của Trương Phương đã gọi đội thi công tới và sửa lại theo ý muốn của cô.

Nữ diễn viên cho hay: "Em thắc mắc với chồng em sao 3 nhà tắm nhà mình nhìn cũ thế anh yêu. Chồng em nói nhà này xây hơn 20 năm rồi mà em. Em bảo sao nhìn nó cổ kính thế anh nhỉ. Cũng biết là chồng có ý tốt chiều vợ nhưng ý này hơi ồn và bụi ạ. Như cái công trường".

Diễn viên Trương Phương khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 500.000 người theo dõi, Trương Phương đăng tải clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Dù không tiết lộ cụ thể nhưng netizen cho rằng giá trị của nó không hề nhỏ.

Không những thế, Trương Phương nhiều lần khoe những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, viên nào viên nấy to vật vã khiến fan đổ xô vào “xin vía”. Trong đó, một viên kim cương được nữ diễn viên tiết lộ có kích cỡ 9,4 carat, cộng đồng mạng liền hài hước ví von nguyên 1 căn nhà nằm trên tay Trương Phương.

Những chiếc nhẫn kim cương của Trương Phương khiến dân tình lóa mắt.

Trương Phương từng cho biết việc bản thân mua sắm là để cho nửa kia có thêm động lực để làm việc. Khi đăng tải clip sang chảnh trên mạng xã hội, Trương Phương không ít lần đối mặt với những lời gièm pha. Tuy nhiên cô đều trả lời bằng thái độ tích cực và pha chút hài hước.

“Em hèn nên chỉ thích nép sau bóng lưng chồng ở nhà nội trợ vun vén gia đình thôi nhường bạn nữ cường tài giỏi ra ngoài xông pha nhé", Trương Phương bày tỏ quan điểm.

Nhiều người gọi Trương Phương là phú bà, tuy nhiên nữ diễn viên khiêm tốn phủ nhận biệt danh này: “Nói là phú bà thì cũng không hẳn đâu, thực ra em bằng lòng với số phận và những gì mình đang có. Chứ bảo là phú bà thì em chưa đạt tới mức đấy đâu ạ”.