Bất ngờ về lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi

Thực hiện chỉ đạo từ Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, toàn hệ thống ngân hàng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần phục hồi kinh tế.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đến nay, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân duy trì quanh mức 4,89%, giảm 16 điểm cơ bản so với đầu năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ ổn định ở mức 4,7%.

Dù mặt bằng lãi tiết kiệm đang duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi ngân hàng lấy lãi vẫn tăng mạnh. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính tới cuối tháng 6/2025, tiền gửi của dân cư ở mức hơn 7,694 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với đầu năm. Tương đương sau 6 tháng đầu năm, lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi ngân hàng lấy lãi tăng thêm hơn 629.483 tỷ đồng so với tháng 12/2024. Chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua, có hơn 91.498 tỷ đồng tiền nhàn rỗi được người dân mang gửi ngân hàng lấy lãi.

Cùng với đó, lượng tiền gửi của của các tổ chức kinh tế thời điểm cuối tháng 6/2025 ghi nhận hơn 8,104 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2024. Tương đương lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm hơn 437.133 tỷ đồng sau nửa năm. Chỉ trong tháng 6, lượng tiền gửi của các tổ chức tín dụng tăng mạnh khi ghi nhận có thêm hơn 362.825 tỷ đồng.

Lượng tiền nhàn rỗi người dân và doanh nghiệp mang gửi tiết kiệm lấy lãi nửa đầu năm tăng mạnh

Cùng với lượng tiền nhàn rỗi đổ mạnh vào ngân hàng, tăng trưởng tín dụng đạt 18,1% trong 6 tháng đầu năm 2025 (so với cùng kỳ 2024), vượt xa mục tiêu 16% mà Ngân hàng Nhà nước đề ra. Đà tăng mạnh này chủ yếu nhờ việc phân bổ sớm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng ngay từ đầu năm. Nguồn tín dụng chủ yếu chảy vào các lĩnh vực chế biến – chế tạo, thương mại và bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu ở mức thấp kỷ lục, lần lượt là 4,5%/năm và 3%/năm kể từ tháng 6/2023. Việc nới lỏng này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2024–2025, trong bối cảnh lãi suất chính sách thực gần bằng 0.

Bên cạnh chính sách lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai đồng thời nhiều công cụ khác, bao gồm các nghiệp vụ thị trường mở (repo và phát hành tín phiếu), quy định trần lãi suất tiền gửi và cho vay, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cho các ngân hàng thương mại, cũng như can thiệp trực tiếp trên thị trường ngoại hối.

Nhận định về xu hướng lãi suất tiết kiệm những tháng cuối năm, một báo cáo gần đây của Chứng khoán MB (MBS) nhận định áp lực tăng lãi suất sẽ được kiềm chế nhờ chính sách của Ngân hàng Nhà nước và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,5 điểm %. Nếu kịch bản này xảy ra, chênh lệch lãi suất VND – USD sẽ thu hẹp, tạo điều kiện để Việt Nam duy trì mặt bằng lãi suất thấp. MBS dự báo lãi suất huy động 12 tháng ở khối ngân hàng tư nhân có thể giảm nhẹ về quanh 4,7% vào cuối năm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra góc nhìn tương tự, cho rằng lãi suất sẽ đi ngang nhờ ba yếu tố: xu hướng hạ lãi suất toàn cầu (ECB đã cắt giảm 2 lần trong năm nay, Fed được kỳ vọng sẽ nối bước), chính sách điều hành ổn định của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu tín dụng trong nước không tăng đột biến. Thêm vào đó, dự báo lạm phát năm 2025 ở mức 3,7-4,1% – thấp hơn mục tiêu 4,5-5% – sẽ giảm áp lực buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế giá cả.