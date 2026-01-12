Nhiều siêu thị, tạp hóa hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Bốn ngày sau thông tin 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), tiệm tạp hóa của chị Bùi Thị Nga ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Hải Phòng) nhận lại sáu hộp pate, cá ngừ của khách.

"Tôi đã hoàn lại cho khách 240.000 đồng. Công ty sản xuất mất uy tín rồi, cửa hàng bán lẻ không thể như họ được", chị nói.

Hộp sản phẩm thu hồi tại một tiệm tạp hóa Hải Phòng, ngày 11/1. Ảnh: Lê Tân

Chị Nguyễn Nhung, chủ tiệm tạp hóa ở đường Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền, nói bộ phận bán hàng Công ty Đồ hộp Hạ Long gửi công văn khẳng định sản phẩm của họ vẫn đạt chất lượng, đồng thời chưa thông báo chính sách thu hồi. Tuy nhiên, các đơn vị bán lẻ đã chủ động dừng bán và nhận trả hàng, hoàn tiền cho khách trước, sau đó mới thương lượng với nhà cung ứng.

Tại Hà Nội và TP HCM, phần lớn tiệm tạp hóa nhận trả hàng, hoàn tiền nếu hàng còn nguyên vẹn và mua trong ngày. Điều kiện hoàn hàng được linh động hơn với khách quen.

Loạt siêu thị lớn cũng nhận trả hàng, hoàn tiền cho người mua sản phẩm của Halong Canfoco, với quy trình rõ ràng hơn. Chuỗi Bách Hóa Xanh, chấp nhận đổi trả, hoàn tiền cho khách hàng trong 7 ngày kể từ thời điểm mua. Sản phẩm được hoàn tiền phải còn nguyên tem, nhãn, chưa qua sử dụng kèm hóa đơn hoặc mã đơn hàng để xác minh.

Ghi nhận tại Go! Gò Vấp (TP HCM) tối 11/1, nhân viên siêu thị cho biết nếu khách muốn trả bất cứ sản phẩm nào của đồ hộp Hạ Long đã mua, đều được đơn vị này nhận lại và ghi biên nhận để đổi sản phẩm khác.

Winmart cũng chấp nhận hoàn hàng với các sản phẩm nguyên vẹn, không ràng buộc thời gian mua hàng.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1. Ảnh:Việt Hưng

Bà Nguyễn Bích Hòa, Tổng giám đốc Công ty thương mại Minh Khai, chủ một siêu thị lớn ở Hải Phòng, cho hay họ sẽ hoàn tiền nếu khách hàng trả sản phẩm, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào hoàn hàng.

Theo các đơn vị bán lẻ, để hàng vào được hệ thống phân phối của họ, nhà cung cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận chất lượng sản phẩm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và tăng cường biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng", đại diện một đơn vị bán lẻ nói.

Trước vụ việc hàng trăm tấn nguyên liệu heo nhiễm bệnh, Halong Canfoco mới đây thông báo dừng sản xuất 14 ngày. Trước đó, ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc, cùng ba nhân sự khác trong công ty cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra.

Halong Canfoco thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu Nhà máy Cá hộp Hạ Long, hiện có 3 nhà máy tại Hạ Long, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Họ sản xuất xúc xích, chả giò, thịt, cá, pate, rau quả hộp. Riêng nhà máy tại Hải Phòng có công suất sản xuất gần 1.200 tấn thịt hộp, hơn 2.200 tấn xúc xích, gần 500 tấn hạt sen và 400 tấn củ quả đóng hộp mỗi năm.