Giữ nhà đất 6-7 tỷ đồng cho thuê 2,5 triệu đồng/tháng thay vì bán lấy tiền gửi tiết kiệm

Giá cho thuê nhà kém xa lãi gửi tiết kiệm ngân hàng

Sau hơn 2 tháng rao cho thuê trên mạng xã hội, chị Thanh Xuân, chủ căn nhà cấp 4 trên lô đất 50m2 tại khu đất dịch vụ phường Yên Nghĩa, Hà Nội, đã tìm được khách thuê. Tuy nhiên, để thu hút khách, chị phải giảm giá thuê từ 3 triệu đồng/tháng xuống 2,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, chị nới lỏng điều khoản: khách chỉ cần đặt cọc 1 tháng tiền thuê và thanh toán hàng tháng, thay vì 3-6 tháng như trước. Chi phí điện, nước được tính theo giá sinh hoạt hộ gia đình, dựa trên mức sử dụng thực tế.

Hiện tại, giá đất nền khu vực này dao động từ 7 đến 7,5 tỷ đồng/lô (50m2). Các lô có lỗi phong thủy như gần bốt điện, hố ga hoặc hướng nghĩa trang được rao bán từ 6,5 tỷ đồng trở lên, trong khi lô vị trí đẹp có giá 8-9 tỷ đồng.

Anh Minh Dũng, một môi giới bất động sản khu vực, cho biết dù giá đất nền cao, giá thuê nhà cấp 4 chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm khách thuê, dẫn đến tình trạng nhà trống kéo dài.

Nhiều căn nhà cấp 4 trên lô đất 50m2 khu vực này đang rao cho thuê chỉ từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng

Chị Thanh Xuân, chủ căn nhà cấp 4 tại khu đất dịch vụ phường Yên Nghĩa, Hà Nội, chia sẻ: “Giá thuê hiện nay rất thấp so với giá đất nền khu vực, thậm chí không bằng lãi suất gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn chọn cho thuê để giữ tài sản thay vì bán đất.”

Theo chị Xuân, với giá đất nền thấp nhất là 6,5 tỷ đồng/lô, nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 6%/năm, tiền lãi hàng năm đạt 390 triệu đồng. Trong khi đó, căn nhà cấp 4 của chị cho thuê chỉ thu về 30 triệu đồng/năm, tương đương chưa đến 8% lãi suất tiết kiệm từ 6,5 tỷ đồng.

Chủ nhà tiết lộ lý do giữ nhà cho thuê giá rẻ thay vì bán lấy tiền gửi tiết kiệm

Chị Thanh Xuân, chủ căn nhà cấp 4 cho thuê tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội, giải thích lý do giữ tài sản dù giá thuê thấp (2,5 triệu đồng/tháng) so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Theo chị, dù lãi tiết kiệm hiện tại cao hơn, bất động sản có tiềm năng tăng giá vượt xa lãi suất ngân hàng trong dài hạn.

Chị Xuân mua lô đất 50m2 vào tháng 9/2018 với giá 1,1 tỷ đồng. Sau 8 năm, giá rao bán thấp nhất khu vực đạt 6,5 tỷ đồng, mang lại khoản lãi ròng khoảng 5,4 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu gửi 1,1 tỷ đồng tiết kiệm với lãi suất 10%/năm, tiền lãi chỉ khoảng 900 triệu đồng. Từ năm 2022, giá đất khu vực này tăng gấp đôi, thậm chí hơn với các lô vị trí đẹp, và vẫn thu hút nhiều người mua.

Hạ tầng đồng bộ và triển vọng khu đô thị lân cận hoàn thiện là lý do quan trọng để chị Xuân giữ tài sản. Gia đình chị dự tính mở cửa hàng kinh doanh khi dân cư đông đúc, nhằm tăng thu nhập.

Theo báo cáo “Tâm lý người tiêu dùng Bất động sản” của Batdongsan, ông Lê Bảo Long cho biết 64% nhà đầu tư ưu tiên bất động sản sơ cấp với thời gian nắm giữ trung và dài hạn (3-10 năm), chỉ 12% chọn lướt sóng. Các yếu tố quan trọng khi đầu tư bao gồm pháp lý (78%), hạ tầng kết nối (71%), tiện ích (66%), và thiết kế (47%).

Dữ liệu từ Batdongsan cho thấy 47% nhà đầu tư kỳ vọng giá bất động sản tăng sau sáp nhập hành chính, 6% dự đoán tăng mạnh, 37% cho rằng giá ổn định, và chỉ 13% lo ngại giá giảm. Tâm lý đầu tư dài hạn giúp thị trường ổn định và khuyến khích các dự án bất động sản bền vững.