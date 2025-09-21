Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Lãi tiết kiệm giữa các ngân hàng chênh lệch lớn ở những kỳ hạn ngắn

Theo khảo sát, từ đầu tháng 9/2025, duy nhất GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng. Trước đó, trong tháng 8 một số ngân hàng như ABBank, IVB, Techcombank đã có điều chỉnh về lãi tiết kiệm. Trong đó, Techcombank tăng lãi suất 0,5%/năm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Cùng với đó, một số ngân hàng thực hiện chính sách cộng thêm lãi tiết kiệm cho khách hàng để tiếp tục hút tiền nhàn rỗi của người dân trong bối cảnh thị trường vàng và chứng khoán cũng đang chứng kiến những biến động mạnh. Thống kê cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi tiết kiệm lấy lãi vẫn tăng mạnh so với đầu năm. Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, trong 6 tháng đầu năm, lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi tiết kiệm lấy lãi đạt hơn 7,694 triệu tỷ đồng, tăng hơn 629.483 tỷ đồng so với cuối năm 2024.

Gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi vẫn là kênh đầu tư được nhiều người có tiền nhàn rỗi lựa chọn

Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới trong tháng 9, số tiền lãi người dân nhận được cũng là một khoản thu nhập tăng thêm đáng kể. Theo khảo sát, ở kỳ hạn 1 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 1,6%/năm đến 4,35%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số lãi khách hàng nhận được dao động từ 133.000đ-362.000đ. Trong đó, hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 4%/năm trở lên ở kỳ hạn này gồm NCB, MBV, Vietbank, Vikki Bank, Eximbank và VCBNEO, trong đó VCBNEO là ngân hàng có biểu lãi cao nhất 4,35%/năm, đứng ngay phía sau là Eximbank với mức lãi tiết kiệm 4,3%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng dao động từ 1,9%/năm đến 4,55%/năm. Trong đó, có 14 ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm từ 4%/năm trở lên và 4 ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm từ 4,4%/năm trở lên gồm MBV, Vietbank, Eximbank và VCBNEO. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 475.000đ-1,137 triệu đồng.

Tại kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng có sự phân hóa mạnh khi dao động từ 2,9%/năm đến 5,65%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 1,45 triệu đồng đến 2,825 triệu đồng. Hiện có 3 ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên ở kỳ hạn này gồm MBV, VCBNEO và Vikki Bank. Ngoài 3 ngân hàng chuyển giao bắt buộc trên, nhóm ngân hàng dẫn đầu về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lần lượt gồm: BaoViet Bank (5,45%/năm), VietBank (5,4%/năm), NCB (5,35%/năm), ABBank và HDBank (5,3%/năm)...

Ở kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 2,9%/năm đến 5,65%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn 9 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 2,175 triệu đồng đến 4,237 triệu đồng. Ở kỳ hạn này, có 3 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên gồm Baovietbank, MBV và Vikki Bank.

Chỉ còn 2 ngân hàng có lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên

Tại kỳ hạn 12 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng dao động từ 3,7%/năm đến 5,95%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 3,7 triệu đồng đến 5,95 triệu đồng. Hiện lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank) niêm yết.

Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) và Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) cùng chia sẻ vị trí thứ hai trong số các ngân hàng trả lãi suất tiền gửi cao nhất, ở mức 5,8%/năm.

Nhóm dẫn đầu về lãi suất kỳ hạn 12 tháng còn có một loạt ngân hàng, niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở mức 5,6%/năm, gồm: Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Bản Việt (BVBank), Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank), Ngân hàng Việt Á (Viet A Bank), Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Saigonbank).

Trong đó, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Sài Gòn (SCB) lần lượt niêm yết lãi suất huy động chỉ 4,6% và 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây là hai ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất thị trường hiện nay.

Với kỳ hạn 18 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng niêm yết dao động từ 3,9%/năm đến 6,1%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 5,85 triệu đồng đến 9,15 triệu đồng. Hiện có 2 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên ở kỳ hạn này là HDBank với 6,1%/năm và Vikki Bank với 6%/năm. Hiện lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 và 36 tháng chỉ ở mức 5,9%/năm và 5,95%/năm.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, sự ổn định của lãi suất huy động trong bối cảnh tín dụng tăng cao được một số tổ chức đánh giá là nhờ thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được duy trì trạng thái dồi dào sau khi NHNN điều hành linh hoạt công cụ OMO (bơm ròng hơn 156,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 6 và 7/2025).

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu ở mức thấp kỷ lục, lần lượt là 4,5%/năm và 3%/năm kể từ tháng 6/2023. Việc nới lỏng này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2024–2025, trong bối cảnh lãi suất chính sách thực gần bằng 0.