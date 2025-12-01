Tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Theo thông báo, Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, áp dụng từ 1/12. Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12, mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Chính sách thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn được các ngân hàng triển khai trong hơn 1 năm qua. Việc này nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi từ dịch vụ SMS banking có thu phí sang dịch vụ OTT miễn phí (là dịch vụ quản lý biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng) để giúp tiết kiệm chi phí cho cả khách hàng và ngân hàng.

Ảnh minh họa: Eximbank

Gần đây, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng triển khai chính sách phí mới từ tháng 12/2025. Các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục trở lên sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”.

Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, VIB sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

VIB khuyến cáo nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản thanh toán.

Động thái trên cho thấy ngân hàng đang nỗ lực làm sạch dữ liệu khách hàng và chỉ duy trì các tài khoản “sống” theo chủ trương chung của toàn ngành.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cập nhật, tính đến hết ngày 14/11, toàn ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, NHNN đã triển khai thí điểm hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO).

Đến hết ngày 31/10/2025, đã có hơn 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 567 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau cảnh báo, với hơn 2.200 tỷ đồng.