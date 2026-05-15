Chuyển đổi khu đất nông nghiệp gần tổ hợp HH Linh Đàm để xây chung cư, nhà liền kề

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định cho phép Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Ngọc Lan chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án tổ hợp nhà ở thương mại tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Theo đó, UBND TP cho phép Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan chuyển mục đích sử dụng hơn 1,3 ha đất nông nghiệp, đồng thời giao thêm hơn 800 m2 đất do UBND phường Hoàng Liệt quản lý để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở thương mại Hoàng Dương (Hoàng Dương Land). Dự án này được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2025.

Với tổng diện tích được giao hơn 1,4 ha nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án sẽ dành hơn 1,3 ha để xây dựng nhà ở thấp tầng và chung cư theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quyết định, chủ sở hữu các căn hộ và nhà liền thổ tại dự án sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thời hạn ổn định lâu dài.

Bên cạnh quỹ đất dành cho phát triển nhà ở, dự án được bố trí hơn 1.000m2 để xây dựng hệ thống đường giao thông phục vụ mục đích công cộng và không nhằm mục đích kinh doanh. Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao lại phần diện tích đất này cho chính quyền địa phương quản lý theo các quy định hiện hành.

UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà ở xã hội tại dự án. Đồng thời, Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan có trách nhiệm tiếp tục hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại theo văn bản chấp thuận của UBND TP. Hà Nội từ tháng 5/2025, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

Quyết định cũng nêu rõ các quy định về chế tài xử lý đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch. Theo đó, nếu dự án không được đưa vào sử dụng trong 12 tháng liên tục từ khi bàn giao thực địa hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, chủ đầu tư có thể xem xét gia hạn thêm tối đa 24 tháng. ﻿Trong giai đoạn này, doanh nghiệp phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất hoặc thuê đất cho thời gian chậm trễ. Trường hợp hết thời gian gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền cũng như các chi phí đầu tư liên quan.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất nông nghiệp vừa được chuyển đổi nằm trên đường Bùi Quốc Khái, đối diện Trường tiểu học Chu Văn An trong khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, khu chung cư Melody Linh Đàm và cách khu tổ hợp chung cư vạn dân HH Linh Đàm vài trăm mét... Thông tin dự án mới tiếp tục hình thành tại khu vực này khiến nhiều ý kiến lo ngại áp lực hạ tầng sẽ gia tăng, trong bối cảnh khu vực Linh Đàm được biết đến là nơi có mật độ dân cư cao.