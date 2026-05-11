Biệt thự 10 phòng ngủ, rộng 1.000 m2 của nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc

Dịp cuối năm ngoái, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư với Tiến sĩ/NSƯT Tân Nhàn - giảng viên chính khoa Thanh nhạc của trường. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nghệ sĩ Tân Nhàn, khiến cô trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc.

Bởi con đường để đạt tới chức danh Phó Giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tân Nhàn xây dựng được cuộc sống sung túc. Đầu năm 2026, cô hoàn thiện căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng khoảng 1.000m2 tại khu vực gần Cảng quốc tế Tuần Châu.

Chia sẻ trên Ngôi sao, ca sĩ Tân Nhàn cho biết cơ ngơi của cô vừa hoàn thành việc cải tạo hồi đầu năm nay. Biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên 1.000 m2, cách bờ biển khoảng 30 m.

Cô xây dựng nơi này theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển, hướng tới sự tiện nghi và sang trọng.

Công trình cao bốn tầng, có bể bơi ngoài trời, sân bóng rổ bên cạnh vườn rau và vườn hoa tô điểm cho không gian thêm sinh động.

Hướng đến mục đích nghỉ dưỡng, Tân Nhàn cho xây bể bơi rộng lớn trong khuôn viên biệt thự. Đây là địa điểm được các bạn nhỏ yêu thích nhất mỗi khi đến villa.

Bên cạnh villa của Tân Nhàn có một khu vườn khoảng 1.000 m2 dành để trồng hoa và rau sạch. Đây cũng là không gian dành cho những bữa tiệc BBQ ngoài trời, giúp mọi người vừa có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào ở bãi biển cách đó không xa.

Nội thất của villa hướng đến sự sang trọng, hiện đại với tông màu ấm áp cùng những chi tiết đặc trưng của phong cách tân cổ điển.

Phòng khách thông với không gian bếp có tầm nhìn ra bể bơi với cửa kính cỡ lớn, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh nắng tự nhiên.

Gian bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi với bàn ăn 10 ghế, là địa điểm lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc bên gia đình, bạn bè.

Sân thượng villa có tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long, là địa điểm yêu thích của Tân Nhàn khi ngồi thưởng trà, tận hưởng không khí trong lành mỗi buổi tối thảnh thơi.

Hiện tại, Tân Nhàn vẫn sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội, còn căn biệt thự ven biển được sử dụng như nơi nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết. Dù sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, cô vẫn duy trì lối sống giản dị, dành phần lớn thời gian cho gia đình thay vì tham gia các hoạt động giải trí xa hoa.