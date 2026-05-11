Sổ đỏ cấp sai quy định được xem xét nộp bổ sung thuế, không bị thu hồi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2026/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Điểm đáng chú ý của nghị định này là cho phép xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) không đúng quy định theo hướng điều chỉnh thay vì thu hồi, qua đó mở ra hướng giải quyết thực chất cho hàng nghìn dự án đang "mắc kẹt" pháp lý nhiều năm qua.

Theo đó, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận sai trước ngày 1/8/2024 sẽ được rà soát để xem xét điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất.

Các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước đây sẽ được xem xét điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính. Ảnh minh họa

Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung (đô thị và nông thôn). Sau đó, cơ quan này trình UBND cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao, thuê đất.

Đối với nghĩa vụ tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xác định lại giá đất tại thời điểm cơ quan Nhà nước có quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận. Cơ quan thuế sau đó sẽ tính tiền sử dụng hoặc thuê đất bổ sung.

Doanh nghiệp phải nộp thêm khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích mới và cũ, nhưng sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch nếu số tiền đã nộp trước đây cao hơn mức mới.

Để đảm bảo minh bạch, danh sách dự án thuộc diện xử lý được công khai 3 lần (cách nhau 30 ngày) trên phương tiện đại chúng. Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Với dự án có sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, việc cấp đổi mới cần có sự tham gia giám sát của ba bên, gồm Văn phòng Đăng ký đất đai, người sử dụng đất và ngân hàng để đảm bảo quyền lợi.

Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực 5 năm, kéo dài đến tháng 5/2031. Đối với các dự án đang xử lý dở dang trước thời điểm 1/5/2031, vẫn tiếp tục được hưởng chính sách này cho đến khi hoàn tất, qua đó bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong quá trình tháo gỡ vướng mắc.