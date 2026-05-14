Giá xăng dầu giảm rất mạnh từ đỉnh, một loại xăng khoáng sắp bị ‘xoá sổ’

Chiều nay (14/5), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít, giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 944 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Lý giải về việc giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị. Trong đó có thông tin Mỹ và Iran hướng tới một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng; tuy nhiên, một số cuộc đụng độ giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; trong khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo Bộ Công Thương, những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Đơn cử, giá thành phẩm xăng RON92 thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là 128,732 USD/thùng, giảm 3,2%; giá xăng RON95 giảm 3,37%, xuống còn 130,838 USD/thùng; dầu diesel 0,05S có giá 146,038 USD/thùng, giảm 4,96% và dầu mazut là 687,654 USD/tấn, giảm 3,62%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, cũng như thực hiện các quy định và chỉ đạo từ Chính phủ, ở kỳ điều ngày 14/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Trên thị trường, các doanh nghiệp xăng dầu đang mở rộng bán xăng E10. Trong đó, PVOIL dự kiến bán xăng E10 trên toàn hệ thống cửa hàng từ ngày 15/5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với quy định.

Còn Petrolimex, đến ngày 15/5 sẽ có khoảng 80% cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống này bán xăng E10. Tập đoàn này cũng dự kiến bán xăng E10 ở toàn bộ mạng lưới cửa hàng trên cả nước vào ngày 20/5.

Hiện nay, xăng E10 RON95-V có giá 24.350 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giá là 23.450 đồng/lít và xăng E5 RON92-II ở mức 23.130 đồng/lít.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030. Điều này có nghĩa, từ 1/6, xăng không chì RON95 sẽ bị “xoá sổ” trên thị trường.

Theo dữ liệu ngày 14/5, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, giá bán tại Thái Lan ở mức 35.896 đồng/lít, Campuchia 33.798 đồng/lít, Lào 40.096 đồng/lít và Trung Quốc 35.438 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam là 24.078 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu, giá bán tại Thái Lan là 33.778 đồng/lít, Campuchia 34.126 đồng/lít, Lào 44.052 đồng/lít và Trung Quốc 32.306 đồng/lít, còn giá dầu tại Việt Nam ở mức 27.226 đồng/lít.