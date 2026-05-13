Nhà hình tam giác, hình chữ nhật siêu mỏng, siêu dị xuất hiện trên đường vành đai 2,5

Dự án tuyến đường nối từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (thuộc địa bàn phường Khương Đình, Tp.Hà Nội) là một trong những đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 đang được Hà Nội triển khai.

Tuyến đường nối từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng được thiết kế có chiều dài khoảng 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m, với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng.

Được biết, để thực hiện thi công, địa phương phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 703 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 60.902,1m2. Tuy nhiên đến nay việc giải phóng vẫn chưa hoàn tất.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, một vài đoạn trên tuyến đường đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, tuy nhiên sau khi phá dỡ những ngôi nhà "kỳ lạ" lại xuất hiện. Trong ảnh là một ngôi nhà có diện tích bé, hình tam giác lợp mái tôn chuẩn bị được hình thành trên tuyến đường.

Một ngôi nhà "siêu mỏng" khác cũng đang được dựng lên.

Nhiều cụm nhà dân bị tháo dỡ, giải phóng mặt bằng một phần diện tích, một phần còn lại trở nên méo mó, nhỏ hẹp.

Một dãy nhà với diện tích vô cùng khiêm tốn nằm sát ngay mặt đường được tận dụng để làm nơi kinh doanh trà đá, đại lý xổ số.

Tình trạng xuất hiện những ngôi nhà độc, lạ, méo mó với diện tích siêu nhỏ không còn là điều hiếm gặp mỗi khi mở đường.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Thành phố đã nhiều lần yêu cầu các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, không để phát sinh thêm sai phạm mới.

Cùng với đó, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh cần được triển khai đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng không gian đô thị.

Thực tế, Hà Nội đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm xử lý triệt để tình trạng này.

Cụ thể, tại Quyết định số 61 có hiệu lực từ ngày 7/10/2024, Thành phố kiên quyết thu hồi các thửa đất sau mở đường có diện tích dưới 15m² hoặc có chiều rộng, chiều sâu dưới 3m để thực hiện hợp thửa, hợp khối, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.