Chủ đầu tư nói gì vụ hàng chục căn villa bị bão quật tan hoang ở Hà Tĩnh?

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do CTCP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn có diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm cả sân vườn và không gian cây xanh.

Tuy nhiên, sau bão số 10 Bualoi, toàn bộ dãy villa hướng biển đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều căn bị gió bão quật sập, vỡ nát, không còn giữ được kiến trúc ban đầu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần mái, tường, móng bị xé toang, nền bị xói lở.

Liên quan đến dự án này, chiều 6/10, tại Hà Nội, cư dân và chủ đầu tư đã có buổi gặp mặt để bàn về hướng khắc phục thiệt hại sau bão.

Hàng chục căn biệt thự bị bão quật sập. Ảnh: Thiện Lương

Theo phản ánh của nhiều khách hàng tham gia cuộc gặp mặt, các căn villa đã được bàn giao từ vài năm nay. Một trong những vấn đề cư dân đặt ra là việc xây dựng kè biển và móng.

Chị Dương Thị T.T., người sở hữu 4 căn villa trị giá khoảng 35 tỷ đồng, cho biết, một căn của chị gần như đổ sập, hư hỏng nặng. “Bỏ ra hàng chục tỷ mua biệt thự giờ đây chỉ nhìn hình ảnh sau cơn bão cũng thấy ám ảnh”, chị T. nói.

Bà D. - một khách hàng khác cũng sở hữu 4 căn tại đây, chia sẻ, bản thân là kiến trúc sư, từng thiết kế rất nhiều công trình, chưa khi nào bà chứng kiến công trình mình làm bị gió bão quật ngã. Trong 4 căn, có những căn hướng sát biển bị gió bão xé nát, sập xuống.

Còn ông Tạ Hưng T., chủ sở hữu một căn biệt thự trị giá 7,1 tỷ đồng, cho hay trước bão, căn nhà của ông đã có hiện tượng thấm dột nhưng chưa được khắc phục triệt để. Sau bão, ông càng lo lắng: “Giờ nhà vẫn đứng đó, nhưng liệu có còn an toàn để ở không? Ai dám đảm bảo điều đó?”.

Cư dân tham gia cuộc gặp mặt chiều 6/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Khi cuộc gặp mặt diễn ra, báo chí không được tham dự. Ảnh: Hồng Khanh

Chủ đầu tư: Sẽ khắc phục thiệt hại, đánh giá độc lập nguyên nhân

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo CTCP Hồng Lam Xuân Thành thông tin, chủ đầu tư sẽ đồng hành cùng cư dân trong việc khắc phục hậu quả.

Theo vị này, điều đầu tiên là khắc phục sớm các thiệt hại, tài sản của công ty cũng còn nhiều tại dự án.

“Trước khi cơn bão đi qua, chủ đầu tư vẫn nâng cấp hạ tầng, tiện ích cho cư dân. Dự kiến tháng 12 sẽ bổ sung tiện ích về xông hơi, massage, bể bơi, bể sục... nhưng không may bão đổ bộ”, vị này nói.

Cơn bão ảnh hưởng đến kè biển, đất bị trôi nên cần sự đánh giá, thẩm định của cơ quan chức năng để xác định mức độ ảnh hưởng và phương án khắc phục

Nền móng, sân các căn biệt thự bị nứt gãy khắp nơi. Ảnh: Thiện Lương

Theo đó, việc thẩm định nhằm làm rõ chất lượng công trình có bảo đảm đúng thiết kế không và có thể tiếp tục vận hành không? Tức là, nếu có xây lại như thiết kế cũ thì có đảm bảo không? Khi đánh giá xong hiện trạng, chủ đầu tư sẽ xây ngay phần kè để đảm bảo giữ đất, tránh bị sạt lở sâu hơn.

Về phía cư dân, chủ đầu tư cho biết, sẽ làm việc với từng chủ sở hữu, đánh giá đúng nguyên nhân, có đơn vị độc lập cùng đại diện cư dân tham gia làm rõ do vấn đề kè biển, do bão lũ hay do sai ở đâu.

“Vấn đề tại dự án sẽ giải quyết trên tinh thần đối thoại hợp tác và phải làm rất nhanh. Tiến độ bị chậm lại là do ảnh hưởng của bão số 11”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Ghi nhận sau cuộc họp, cư dân đồng ý phối hợp cùng chủ đầu tư trên tinh thần thiện chí, dù việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi muốn giải quyết êm thấm, tìm ra giải pháp, đúng luật, quyền lợi được đảm bảo” bà D. bày tỏ.