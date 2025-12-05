Nhiều ngân hàng dừng gói cho vay mua nhà giá rẻ

Từ cuối tháng 10, Hồng Vân (30 tuổi, TP HCM) nộp hồ sơ vay mua nhà, song được cán bộ tín dụng của các ngân hàng quốc doanh thông báo dừng triển khai gói ưu đãi.

Đây là gói cho vay dành cho người trẻ mua nhà, được 4 ngân hàng quốc doanh triển khai từ quý I, với mức lãi suất 5,5%, kỳ hạn 3 năm. Chương trình này từng được giới trong ngành lẫn người đi vay đánh giá "hấp dẫn" nhất nhiều năm.

Minh Tùng, nhân viên tín dụng của một chi nhánh BIDV tại TP HCM, cho biết nhận được thông báo dừng từ cấp trên do kinh doanh gói này âm vốn. Chương trình vay cũng đã có nhiều lần điều chỉnh điều kiện và ưu đãi, trước khi dừng hẳn từ cuối tháng 10.

Thay vào đó, chi nhánh này hiện triển khai gói vay khác, áp dụng lãi suất 6-6,8%, kéo dài từ 6 tháng đến 18 tháng. So với gói cũ, lãi suất gói mới cao hơn 0,5-1,3% và chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn hơn. Sau khi hết ưu đãi, lãi suất thả nổi theo hợp đồng cũng chịu biên độ cao hơn 1% so với những khoản vay giải ngân cách đây một tháng. Điều kiện vay, theo Tùng cũng không còn đơn giản như vài tháng trước.

Tại VietinBank, cán bộ tín dụng của một chi nhánh ở TP HCM nói nhà băng này hiện cũng không còn gói lãi suất ưu đãi 5,6% (kỳ hạn 3 năm), thay vào đó áp dụng lãi suất 7,5% trong 18 tháng.

Tương tự, Agribank - một trong 4 nhà băng quốc doanh - cũng thông báo dừng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ từ cuối tháng 10.

Như vậy, gói vay lãi suất thấp cho người trẻ tạm dừng trong bối cảnh tín dụng các ngân hàng tăng nhanh và áp lực lãi suất đầu vào trong xu hướng đi lên.

Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, cho biết gói vay cho người trẻ trên thực tế tại nhà băng này giải ngân chậm do thiếu nguồn cung nhà ở và giá còn cao.

Xu hướng tăng nhẹ lãi suất cho vay dịp cuối năm, cũng được lãnh đạo ngân hàng dự báo từ trước, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm có xu hướng đi lên nửa năm qua.

Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận định, tình trạng "tín dụng tăng nhanh hơn huy động" kéo dài gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất thời điểm cuối năm.

Từ giữa tháng 10 đến nay, phần lớn nhà băng tư nhân và "ông lớn" VietinBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm. Đồng thời, các ngân hàng cũng tung các chương trình tặng thưởng, chứng chỉ tiền gửi lãi cao để hút khách gửi tiền. Do đó, các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024 và dự kiến tăng lên mức 19-20% vào cuối năm nay - mức cao nhất nhiều năm trở lại đây.