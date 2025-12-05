'Thủ phủ quất cảnh' ở Thanh Hóa mất mùa, thương lái đua đặt sớm dù quả còn xanh

Các vườn quất cảnh ở xã Hợp Tiến, Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Xã Hợp Tiến được mệnh danh là “thủ phủ quất cảnh” của Thanh Hóa, với hàng trăm héc-ta phục vụ thị trường Tết.

Ông Nguyễn Văn Nhàn (thôn 3), trồng gần 300 gốc quất, cho biết, gia đình ông gắn bó với nghề trồng quất cảnh đã hơn chục năm, nhưng năm nay là khó khăn nhất. Từ tháng 9, mưa bão dồn dập khiến nhiều diện tích bị ngập úng, cây vàng lá, rụng quả non, khiến sản lượng giảm mạnh.

Theo ông Nhàn, những vườn quất sinh trưởng tốt cũng chỉ đạt khoảng 70-80% so với vụ trước; nhiều hộ mất 30-40% lượng quả.

Ông Nhàn đang chăm sóc những gốc quất cảnh của gia đình để chuẩn bị bán Tết. Ảnh: Lê Dương

"Tuy nhiên, thời điểm này tín hiệu thị trường khá khả quan khi thương lái đã bắt đầu ‘xuống tiền’ đặt cọc với giá cao hơn mọi năm từ 10-20%, dù quả vẫn còn xanh. Với sản lượng như năm nay, dự kiến giá bán còn có thể tăng thêm trong những tuần tới”, ông Nhàn chia sẻ.

Cạnh vườn ông Nhàn là vườn của gia đình bà Hoàng Thị Lương với gần 1.000 gốc quất, nhiều cây thương lái đã đặt mua. Theo bà Lương, do quất cảnh mất mùa, thương lái sợ thiếu hàng nên phải đặt sớm để giữ giá.

“Từ giờ đến Tết là giai đoạn quyết định. Chỉ cần lệch nước, lệch phân một chút là quả không vàng đồng đều. Chúng tôi phải túc trực liên tục, chăm tỉa, uốn tán, bón phân, điều chỉnh nước tưới để kích quả lên màu đúng dịp”, bà Lương nói.

Vườn quất nhà bà Lương đã có thương lái đến đặt cọc. Ảnh: Lê Dương

Theo các chủ vườn, giá quất năm nay dự kiến tăng từ 10-30% so với năm ngoái. Những cây loại đẹp, cao 1,2-1,5m, dáng tròn đều, quả sai có thể đạt giá 800.000-1,2 triệu đồng/cây; loại cỡ lớn, tạo thế cầu kỳ có thể lên đến vài triệu đồng.

Lãnh đạo xã Hợp Tiến thông tin, nghề trồng quất cảnh tại địa phương đã phát triển hơn 20 năm, trở thành sinh kế chính của hàng trăm hộ dân. Mỗi năm, toàn xã cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn chậu quất, phục vụ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhờ chất đất pha cát, thoát nước tốt và khí hậu thuận lợi, quất Hợp Tiến được đánh giá có dáng đẹp, quả sáng, sai trĩu và bền màu.

Cũng theo lãnh đạo xã, năm nay do ảnh hưởng của thiên tai và thời tiết cực đoan nên chất lượng cây có phần giảm sút. Vì vậy, giá quất được dự báo tăng cao hơn mọi năm, mang lại nguồn thu ổn định cho người trồng.

Theo các chủ vườn, giá quất cảnh năm nay dự kiến tăng từ 10-30%. Ảnh: Lê Dương