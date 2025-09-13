Biệt thự bề thế bỏ hoang gần 20 năm ở Tam Đảo giờ ra sao?

Tháng 3/2024, VietNamNet đã phản ánh tình trạng bỏ hoang suốt 20 năm của một căn biệt thự bề thế ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc cũ). Sau hơn 1 năm, căn biệt thự này vẫn trong tình trạng không một bóng người.

Hiện chưa rõ chủ đầu tư thực sự cũng như nguyên nhân khiến căn biệt thự ở trong tình trạng này. Theo ước tính, riêng khu đất xây dựng căn biệt thự hiện đã có giá hàng chục tỷ đồng.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự song lập, tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra thung lũng; tổng diện tích xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo trước đây cho biết, từ những năm 2000, khi xây dựng xong phần thô, chủ đầu tư không tiếp tục hoàn thiện mà bỏ hoang.

Trải qua gần 2 thập kỷ không được đầu tư hoàn thiện, căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng và ngày càng trở nên lạnh lẽo, ma mị.

Lớp mái ngói bên trên đang bị bong tróc.

Khuôn viên khu biệt thự bị cỏ cây xâm lấn, một số người dân tận dụng khoảng trống phía trước để trồng rau su su.

Căn biệt thự bị bỏ hoang ảnh hưởng rất lớn đến không gian, kiến trúc cảnh quan, làm xấu hình ảnh du lịch của Tam Đảo.