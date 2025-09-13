Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 128,100 Bán 131,100

PNJ Mua 126,200 Bán 129,200

Tỷ giá

USD Mua 26,166 Bán 26,476

EUR Mua 30,175 Bán 31,765

Biệt thự bề thế bỏ hoang gần 20 năm ở Tam Đảo giờ ra sao?

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Giữa trung tâm Khu du lịch Tam Đảo núi, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) tồn tại căn biệt thự bỏ hoang gần 20 năm khiến nhiều người dân và du khách không khỏi tò mò.

Tháng 3/2024, VietNamNet đã phản ánh tình trạng bỏ hoang suốt 20 năm của một căn biệt thự bề thế ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc cũ). Sau hơn 1 năm, căn biệt thự này vẫn trong tình trạng không một bóng người.

Hiện chưa rõ chủ đầu tư thực sự cũng như nguyên nhân khiến căn biệt thự ở trong tình trạng này. Theo ước tính, riêng khu đất xây dựng căn biệt thự hiện đã có giá hàng chục tỷ đồng.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự song lập, tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra thung lũng; tổng diện tích xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự song lập, tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra thung lũng; tổng diện tích xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo trước đây cho biết, từ những năm 2000, khi xây dựng xong phần thô, chủ đầu tư không tiếp tục hoàn thiện mà bỏ hoang.

Lãnh đạo thị trấn Tam Đảo trước đây cho biết, từ những năm 2000, khi xây dựng xong phần thô, chủ đầu tư không tiếp tục hoàn thiện mà bỏ hoang.

Trải qua gần 2 thập kỷ không được đầu tư hoàn thiện,&nbsp;căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng và ngày càng trở nên lạnh lẽo, ma mị.

Trải qua gần 2 thập kỷ không được đầu tư hoàn thiện, căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng và ngày càng trở nên lạnh lẽo, ma mị.

Lớp mái ngói bên trên đang bị bong tróc.

Lớp mái ngói bên trên đang bị bong tróc.

Khuôn viên khu biệt thự bị cỏ cây xâm lấn, một số người dân tận dụng khoảng trống phía trước để trồng rau su su.

Khuôn viên khu biệt thự bị cỏ cây xâm lấn, một số người dân tận dụng khoảng trống phía trước để trồng rau su su.

Căn biệt thự bị bỏ hoang ảnh hưởng rất lớn đến không gian, kiến trúc cảnh quan, làm xấu hình ảnh du lịch của Tam Đảo.

Căn biệt thự bị bỏ hoang ảnh hưởng rất lớn đến không gian, kiến trúc cảnh quan, làm xấu hình ảnh du lịch của Tam Đảo.

Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản
Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản

Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khả Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2025 12:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thị trường bất động sản Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN