Đặt mua loa gần 4 triệu, nhận về cục sắt vụn

Bỏ vài triệu đồng, nhận về “cục tức”

Đầu tháng 12 vừa qua, một người tiêu dùng ở Quảng Đông, Trung Quốc đã bị một cú lừa khi mua hàng online, nhận về hộp rỗng.

Cụ thể, người này đặt mua một chiếc loa nhưng khi mở hộp ra, bên trong chỉ chứa vỏn vẹn một miếng kim loại. Video mở hộp đã được đăng tải lên mạng và thu hút nhiều sự chú ý. Theo chia sẻ từ chính chủ, chiếc loa được mua trên một nền tảng mua sắm. Người này cũng đã đăng ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa họ và người bán.

Hiện tại, người này đã trả lại hàng và nhà cung cấp đã hoàn tiền nhanh chóng. Ngoài ra, phía nhà cung cấp cũng đề nghị tặng khách hàng một cặp tai nghe miễn phí, tuy nhiên khách yêu cầu quy đổi sang tiền mặt. Trước đó, chiếc loa “thất lạc” có giá trị hơn 1.000 NDT, tương đương hơn 3,6 triệu đồng.

Song vụ việc chưa dừng lại ở đó. Nhà cung cấp sau khi biết chuyện đã lập tức nhờ cảnh sát vào cuộc. Kết quả điều tra cho thấy vụ việc là do một khách hàng trước đó cố tình hoàn hàng và đánh tráo với gói hàng thật.

"Chúng tôi đã mắc lỗi trong quá trình xác minh trả hàng, không kịp thời phát hiện tình trạng bất thường ở gói hàng, dẫn đến trải nghiệm không vui cho người mua. Điều này cũng gây nghi ngại về uy tín của cửa hàng. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, thành thật xin lỗi", đại diện cửa hàng chia sẻ.