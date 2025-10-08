Loạt biệt thự tan hoang sau bão ở Hà Tĩnh: Lộ ra điều ít ai ngờ

Hơn một tuần sau khi bão số 10 (Bualoi) càn quét ở Hà Tĩnh, khu biệt thự nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise vẫn chìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 6/10 cho thấy, tại bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền), hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển giờ chỉ là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm giữa bãi cát ngổn ngang.

Hàng chục công nhân cùng máy móc đang gấp rút dọn dẹp, gia cố tạm bợ, cố gắng ngăn chặn sạt lở lấn sâu sau cơn bão.

Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, là dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, với quy mô khoảng 121ha và tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Sau sự cố, máy móc và công nhân được huy động tới hiện trường để làm kè chắn sóng, gia cố tạm.

Trước khi bão số 10 đổ bộ, những căn biệt thự của khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise nằm sát biển Xuân Thành được quảng cáo rầm rộ là “Nha Trang của Bắc Trung Bộ”, nơi “sở hữu tài sản truyền đời”.

Thế nhưng, sau bão số 10, hàng chục căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng bị bão quật ngã, không ít căn đổ sập hoàn toàn. Tường vỡ, mái đổ sập, móng biệt thự bị gió bão nhấc bổng lên khỏi mặt cát khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi tiếc nuối.

Sau bão, những căn biệt thự nằm sát biển, không có kè chắn sóng bị đổ sập.

Những "lâu đài trên cát" bị đổ vùi trong bão số 10.

Không ít biệt thự sát biển Xuân Thành đổ sập.

Móng biệt thự bị xô trồi lên khỏi mặt cát, lộ ra kết cấu khá đơn giản.

Người dân địa phương đặt nghi vấn tình trạng đổ sập này một phần do khu biệt thự được xây dựng quá sát biển mà không có hệ thống kè chắn sóng bảo vệ.

Một người sống gần đó chia sẻ: "Ngày họ làm dự án, nhiều người dân sống gần đây đã lo ngại. Xây quá gần biển, không có kè thì sao tránh khỏi thiệt hại khi có bão, triều cường hay sóng lớn".

Nội thất hạng sang bên trong biệt thự bị bão tàn phá.

Cảnh hoang tàn tại Khu biệt thự Hoa Tiên Xuân Thành.

Anh Hoàng Trung Nam (một người hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Hà Tĩnh), cho biết: "Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng ít nơi nào lại xây biệt thự nghỉ dưỡng sát biển đến vậy. Ở đây, chỉ cần bước vài bước từ biệt thự là chạm ngay bờ cát, sát biển nhưng không có bất kỳ lớp bảo vệ nào".

Theo anh, sóng biển mùa mưa bão rất mạnh, thiệt hại là điều khó tránh. Nhiều căn biệt thự đổ sập sau bão khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào các dự án nghỉ dưỡng ven biển.

Lực lượng an ninh được điều đến bảo vệ tại khu biệt thự triệu đô.

Bao bì đựng cát để gia cố tạm xung quanh các khu biệt thự sát biển.

Sau bão, những bao tải chứa cát được chủ đầu tư xếp thành hàng tạm làm bờ kè chắn sóng.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền cho hay, bão số 10 khiến gần 30 căn biệt thự Hoa Tiên nằm sát biển bị thiệt hại, trong đó có khoảng 6 căn bị đổ sập hoàn toàn, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư đang cho máy móc ép cọc, gia cố để hạn chế sạt lở và bảo vệ phần còn lại của dự án.

Đại diện Ban quản lý khu du lịch Hoa Tiên cho biết: "Phía công ty đang triển khai làm kè tạm để chống sạt lở, về lâu dài sẽ xây kè kiên cố. Chiều 6/10, cư dân sở hữu biệt thự đã họp với chủ đầu tư để thống nhất phương án khắc phục".

Công nhân đang lợp lại các căn biệt thự bị tốc mái.

Chủ đầu tư dùng cọc sắt để làm trụ gia cố, cố giữ phần còn lại sắp sập của những căn biệt thự.

Nhà đầu tư mua các căn biệt thự này, sau đó giao lại cho các đại lý du lịch để khai thác, cho thuê