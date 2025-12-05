Trâu lùn đột biến, bé bằng 1 nửa trâu thường mà giá đắt gấp đôi

Trâu tí hon 2 tuổi vẫn chỉ cao ngang đầu gối “gây sốt”

Một con trâu 2 tuổi ở Lệ Giang, Vân Nam (Trung Quốc) mới đây đã được bán với giá lên đến 14.000 NDT (51 triệu đồng). Khác với những con trâu “đồng trang lứa”, chú trâu này có ngoại hình thấp bé, chỉ cao ngang đầu gối của người lớn, nặng vỏn vẹn 70kg, nhỏ hơn cả những con nghé 6 tháng tuổi.

Ban đầu, ông Trần, chủ nuôi của nó chỉ muốn vứt bỏ con vật “vô dụng” này. Nhưng không ngờ, chú trâu “tí hon” lại tạo nên một cơn sốt mua sắm trên thị trường thú cưng.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, con trâu đã thu hút rất nhiều người trả giá. Cuối cùng, nó được mua lại với giá 14.000 NDT, cao gấp đôi giá của một con trâu thịt thông thường.

Người mua cho biết họ mua con trâu này về làm thú cưng cho con gái, bởi nó hiền lành hơn nhiều so với chó. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi con trâu được bán, đã có rất nhiều người liên hệ với ông Trần để hỏi mua lại với giá 26.000 NDT (94,5 triệu đồng).

Con trâu này có ngoại hình nhỏ nhắn, bộ lông bóng mượt, thân hình tròn trịa, đôi mắt sáng cùng với dáng đi lạch bạch đáng yêu đã trở thành một “hiện tượng mạng” tại Trung Quốc.

Được biết, cả bố và mẹ của chú trâu này đều có kích cỡ bình thường. Khi sinh ra, nó nhỏ hơn các anh chị em khác, nhưng ăn uống bình thường và rất năng động. Chỉ có điều nó không lớn được, như thể bị kẹt lại ở giai đoạn phát triển.

Con trâu tí hon đáng yêu đã trở thành tâm điểm tại khu chợ mà ông Trần dắt nó đến để bán. Thậm chí, khi mọi người biết rằng nó sẽ không lớn thêm nữa, họ sẵn sàng trả mức giá tăng vọt.