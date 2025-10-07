Ngắm biệt thự bạc tỷ của Shark Bình và Phương Oanh

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981. Năm 2000, Shark Bình đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi mới 19 tuổi. Shark Bình còn được biết đến với vai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ Việt Nam. Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Chồng là doanh nhân nổi tiếng, vợ là diễn viên phim Việt giờ vàng nên vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình luôn được công chúng quan tâm.

Không chỉ là một “cá mập” nổi danh trong giới doanh nhân, Shark Bình còn gây chú ý khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh vào năm 2023. Sau đám cưới hoành tráng, câu chuyện đời tư cũng như tài sản của cặp đôi diễn viên Phương Oanh - Shark Bình luôn là chủ đề khiến công chúng bàn tán.

Sau 2 năm về chung một nhà, vợ chồng Phương Oanh – Shark Bình đang có cuộc sống hạnh phúc bên cặp song sinh trong biệt thự sang trọng tại Hà Nội.

Lần hiếm hoi Shark Bình tiết lộ một góc không gian sống trong căn biệt thự bạc tỷ.

Tháng 12/2023, Shark Bình đăng tải khoảnh khắc gia đình sum vầy cuối tuần khiến dân tình chú ý. Trong khung hình, ngoài vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh còn có 2 con riêng của vị "cá mập", bố mẹ 2 bên và người thân.

Đây là lần hiếm hoi Shark Bình chia sẻ về không gian sống nên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Có thể thấy không gian sống sang chảnh của cặp đôi với lối trang trí hiện đại, đẹp mắt và không gian rộng lớn. Cả nhà quây quần trong phòng khách ngập tràn không khí Giáng sinh.

Diễn viên Phương Oanh trang trí cây thông đón Giáng sinh.

Trong khi đó, diễn viên Phương Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về cuộc sống thường ngày của mình, qua đó hé lộ không gian sang trọng của căn biệt thự. Theo những hình ảnh, clip nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy cơ ngơi bề thế của vợ chồng Shark Bình.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình cùng trang trí căn biệt thự đón Tết.

Cụ thể, bậc thềm trước cửa ra vào được ốp đá sang trọng. Từ sân vườn bước vào căn nhà, Phương Oanh thiết kế một khu vực sảnh chờ đơn giản với 1 bức tranh nghệ thuật khổ to, 1 bàn tiếp đón nơi gia chủ trang trí hoa, sách để tăng tính thẩm mỹ, gây ấn tượng đầu đẹp cho khách đến chơi.

Phòng khách, bếp và bàn ăn được bố trí trong một không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Bàn ăn với mặt đá xanh hài hòa cùng hệ đèn trần, mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu, làm bừng sáng không gian vốn có nhiều gam màu tối.

Căn bếp sang trọng, hiện đại như một nhà hàng cao cấp.

Khuôn viên biệt thự có hồ bơi sang trọng không khác nào khu nghỉ dưỡng cao cấp. Căn biệt thự còn có một khoảng sân thượng rộng rãi, được thiết kế phục vụ cho các buổi tiệc BBQ và những buổi họp mặt bạn bè.

Khuôn viên biệt thự có hồ bơi sang trọng.

Vào mỗi dịp đặc biệt như Tết hay Giáng sinh, nữ diễn viên đều trang hoàng nhà cửa rất bắt mắt.

Chẳng hạn như trước Tết Nguyên đán năm 2025, Phương Oanh đã chia sẻ những khoảnh khắc đi mua sắm chuẩn bị đón Tết, đồng thời hé lộ khung cảnh biệt thự của gia đình trên mạng xã hội.

Mặc dù không tiết lộ chi tiết từng góc, nhưng qua những hình ảnh này có thể thấy căn biệt thự liền kề tại Hà Nội của vợ chồng cô là một không gian sống sang trọng và tinh tế, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự được trang trí ngập tràn hoa tươi, mang đến không khí rực rỡ, tươi mới đón chào năm mới.

Bậc thềm nhà trang trí đầy hoa tươi.

Diễn viên Phương Oanh cũng thường xuyên đăng tải những video nấu ăn tại căn bếp của ngôi nhà, cho thấy căn bếp rất rộng rãi, được thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Phần đảo bếp và bàn nấu ăn được thiết kế đá cao cấp, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng bóng. Không gian bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy rửa bát, máy hút mùi...

Phương Oanh thường xuyên xuất hiện trong gian bếp, trổ tài nấu ăn.

Shark Bình và Phương Oanh cũng thường xuyên du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi được nhận xét là xa hoa, viên mãn khi nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong những set đồ đắt giá và tận hưởng các chuyến đi sang chảnh.