Giá dầu giữ đà tăng nhờ triển vọng đàm phán Ukraine và dư thừa cung toàn cầu

Dầu Brent tăng nhẹ trên 63 USD/thùng sau khi đã ghi nhận mức tăng 0,9% trong phiên trước, trong khi WTI duy trì quanh mức 60 USD/thùng. Lý do chính là kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, có thể dẫn đến việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Nga, từ đó mở rộng khả năng xuất khẩu dầu của nước này. Tuy nhiên, theo đánh giá từ thị trường, việc đạt thỏa thuận thực tế vẫn còn xa vời và chưa thể dự đoán chính xác.

Dư thừa cung ảnh hưởng ra sao đến thị trường?

Nguồn cung dư thừa đang tạo áp lực giảm giá toàn cầu. Saudi Aramco đã thông báo hạ giá loại dầu Arab Light cho tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ 2021, trong khi dầu Canada cũng lao dốc mạnh.

Chuyên gia Zhou Mi từ Chaos Ternary Futures nhận định: “Xu hướng giảm có khả năng quay trở lại, bởi về cơ bản, dầu thô đang trong tình trạng dư cung.” Ông cũng nhấn mạnh rằng các tin tức về đàm phán Ukraine hay Mỹ chống Venezuela chỉ là “tiếng ồn” thị trường, chưa ảnh hưởng nhiều đến xu hướng dài hạn.

Những yếu tố địa chính trị nào đang được theo dõi?

Ngoài tình hình Ukraine, các nhà đầu tư còn quan tâm đến mối quan hệ Nga - Ấn Độ khi Tổng thống Putin đến New Delhi cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch toàn diện ở Ukraine.

Sự ấm lên trong quan hệ hai nước này đã khiến Mỹ bày tỏ quan ngại, vì có thể tác động đến cán cân cung cầu và các chính sách trừng phạt hiện tại. Các diễn biến này đều có khả năng tạo biến động ngắn hạn cho giá dầu, dù xu hướng dư thừa cung vẫn chi phối thị trường.