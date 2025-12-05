Chung cư cũ, xuống cấp ở TPHCM vẫn giá 450 triệu đồng/m2

Các chung cư cũ tại khu trung tâm TPHCM mang những đặc trưng riêng, phản ánh kiến trúc cũng như lối sống của người dân qua nhiều thập kỷ. Căn hộ tại những chung cư này thường có diện tích nhỏ, không gian sinh hoạt được bố trí ở mức cơ bản, phù hợp với gia đình ít người.

Chất lượng các chung cư đã xuống cấp theo thời gian, nhiều nơi hệ thống điện, nước cũ kỹ, cần cải tạo.

Mặc dù có những hạn chế như trên cũng như thiếu tiện ích nội khu, nhưng với ưu điểm về vị trí và thuận tiện di chuyển, các căn hộ tại chung cư cũ vẫn được nhiều người chọn mua.

Tại số 89-91 Nguyễn Du, phường Sài Gòn là chung cư đã xây dựng từ trước năm 1975. Công trình này chỉ cao 5 tầng và có hơn 100 căn hộ. Theo kết quả kiểm định năm 2022, chung cư được đánh giá cấp B, tức không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường.

Anh Nguyễn Văn Hậu, môi giới khu vực, cho biết cư dân ở các chung cư cũ sống ổn định nên nguồn cung bán ra rất khan hiếm. Vì vậy, người mua không có nhiều thông tin để so sánh giá. Nhưng với vị trí trung tâm, từ vài năm nay, giá bán căn hộ tại chung cư 89-91 Nguyễn Du đã vượt 100 triệu đồng/m2.

Chung cư 26 Lý Tự Trọng. Ảnh: Anh Phương

Đơn cử, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 26m2 tại chung cư 89-91 Nguyễn Du đang được gia chủ rao bán với giá 2,8 tỷ đồng. Một căn khác có cùng diện tích nhưng đầy đủ nội thất được chào 3,4 tỷ đồng.

Theo anh Hậu, giá cho thuê căn hộ tại chung cư này cũng khá tốt, tăng 20% so với cuối năm ngoái. Căn 1 phòng ngủ có thể cho thuê với giá từ 12-15 triệu đồng/tháng.

“Ngoài cho thuê dài hạn theo truyền thống, một số người vẫn tìm mua căn hộ tại các chung cư cũ để kinh doanh cho thuê lưu trú ngắn hạn hoặc cải tạo thành văn phòng mini cho các nhóm làm việc thuê lại”, anh Hậu nói.

Chung cư 26 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, cũng được xây dựng trước năm 1975 và xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Hầu hết căn hộ tại đây đã được cải tạo lại, cho thuê làm cửa hàng kinh doanh.

Không chỉ có vị trí đắc địa ngay khu trung tâm TPHCM, chung cư này còn nằm đối diện trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi, do đó giá bán căn hộ tại đây cũng không thua kém chung cư mới.

Theo nữ môi giới Trương Diệu Anh, chủ căn hộ diện tích 53m2 tại chung cư 26 Lý Tự Trọng đang nhờ chị bán với giá 8,4 tỷ đồng, tương ứng đơn giá gần 160 triệu đồng/m2. Về tình trạng, căn hộ này đã được chủ sửa chữa lại, có đầy đủ nội thất.

Giá cho thuê căn hộ tại đây cũng thuộc hạng đắt đỏ. Theo chị Diệu Anh, căn hộ diện tích 68m2 đang được cho thuê với giá 38 triệu đồng/tháng.

Nằm ở vị trí có một không hai trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chung cư 42 Nguyễn Huệ ban đầu là khu tập thể nhưng nay đã trở thành tổ hợp quán cà phê và cửa hàng thời trang. Chung cư cũ này xây dựng trước năm 1975 với quy mô 9 tầng, tại đây có dịch vụ đi thang máy tính phí.

Khảo sát cho thấy, giá bán căn hộ tại chung cư 42 Nguyễn Huệ từ 300-450 triệu đồng/m2. Như căn hộ diện tích 40m2 có giá bán 12 tỷ đồng, hay căn hộ có diện tích lớn hơn, khoảng 70m2, có giá bán 25 tỷ đồng.

Giá bán mặt bằng kinh doanh tại chung cư 42 Nguyễn Huệ cũng rất cao. Những ki-ốt có diện tích từ 25-50m2 có giá bán từ 8-15 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê các mặt bằng kinh doanh với diện tích tương đương dao động từ 25-40 triệu đồng/tháng. Các mặt bằng có diện tích lớn hơn 50m2 có giá thuê lên đến 60 triệu đồng/tháng.