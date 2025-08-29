Danh hài Việt chi hàng trăm triệu cho 1 đêm “ngủ dưới lòng biển”, ở biệt thự 300 tỷ, ai cũng ao ước

Việt Hương khoe “ngủ dưới lòng biển”, giá phòng 1 đêm gây choáng

Danh hài Việt Hương và chồng vừa có chuyến nghỉ dưỡng kết hợp kỷ niệm ngày cưới tại “thiên đường” Maldives. Việt Hương nhanh chóng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh lưu trú trong khách sạn dưới lòng biển có giá thuê hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.

Vợ chồng Việt Hương lưu trú trong căn biệt thự dưới lòng biển.

Trong video phát trực tiếp, nghệ sĩ Việt Hương cho biết, cả hai vợ chồng đều yêu thích du lịch và khám phá thế giới, nhưng gần 50 tuổi cô mới dám trải nghiệm kiệt tác kiến trúc này bởi giá cả quá đắt đỏ.

Theo bài đăng của nữ diễn viên, hai vợ chồng cô phải bay hai chặng, quá cảnh tại Singapore để tới thủ đô Malé, sau đó tiếp tục di chuyển bằng thủy phi cơ để đến resort Conrad Maldives Rangali Island.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ lưu trú tại khách sạn đầu tiên trên thế giới có phòng ngủ giữa lòng biển, được mệnh danh là kỳ quan kiến ​​trúc nằm trên và dưới bề mặt Ấn Độ Dương.

“Căn này là căn duy nhất trên thế giới theo như quảng cáo, với nhà dưới lòng biển cỡ khoảng 4,9 mét, ở Maldives Ấn Độ Dương”, Việt Hương chia sẻ.

Trong clip, Việt Hương bày tỏ sự thích thú khi được đắm mình trong biển cả, ngắm sinh vật biển bơi lội, thậm chí có cả cá mập. Khi được hỏi giá căn villa này bao nhiêu tiền, Việt Hương không tiết lộ cụ thể nhưng gợi ý khán giả có thể tự tìm hiểu trên website của resort hoặc tìm kiếm trên các hãng du lịch.

Tầng trên của biệt thự rộng 550 mét vuông, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà ăn và quầy bar tích hợp, có khu gym, bể bơi vô cực, lý tưởng để ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn.

Điểm nhấn của công trình là tầng dưới - phòng ngủ chính nằm cách mặt nước 4,9 mét với diện tích hơn 100 mét vuông, có mái vòm acrylic cong 180 độ, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng Ấn Độ Dương bao quanh.

Giá để trải nghiệm khách sạn dưới lòng biển không hề nhỏ. Tra cứu trên các trang web nhận đặt phòng khách sạn, villa này có giá thuê khoảng 16.000 USD/đêm (hơn 400 triệu đồng).

Việt Hương giàu cỡ nào?

Nhiều khán giả vô cùng trầm trồ khi chứng kiến cuộc sống tận hưởng, giàu có, sang chảnh của Việt Hương. Ai cũng khen ngợi nữ nghệ sĩ có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ và biết tận hưởng.

Việt Hương là "đại gia ngầm" trong làng giải trí Việt.

Việt Hương vốn được biết đến là một “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Nữ nghệ sĩ thành công trên nhiều lĩnh vực từ sân khấu hài kịch, gameshow, phim ảnh khi hoạt động ở cả trong nước và hải ngoại.

Năm 2022, thông tin nghệ sĩ Việt Hương bỏ khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư cho dự án web-drama Xóm chùa nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, cô còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Hiện tại Việt Hương điều hành thương hiệu mỹ phẩm, nhà hàng riêng. Sau thời gian chăm chỉ làm việc, diễn viên Việt Hương đã tích lũy tài sản đáng nể.

Thời gian qua, Việt Hương gây choáng khi dọn về sinh sống trong căn biệt thự rộng tới 1.500m2 tại TP.HCM.

Căn biệt thự trăm tỷ của vợ chồng Việt Hương.

Hồi tháng 3/2024, trên mạng xã hội xuất hiện video hé lộ trọn ngóc ngách bên trong “biệt phủ” của vợ chồng nữ nghệ sĩ. Kiến trúc và nội thất biệt thự được thiết kế, bày trí hết sức sang trọng và bay bổng. Theo tiết lộ của chủ clip, biệt thự của Việt Hương – Hoài Phương có giá 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất.

Chồng nữ danh hài cho biết sau khi nhận nhà thô đã dành hơn 1 năm 2 tháng để hoàn thiện, toàn bộ nội thất từ đèn pha lê, ghế, giường, bàn ăn... đều được anh lên ý tưởng và đặt thi công riêng. Ngoài không gian sinh hoạt gia đình, vợ chồng Việt Hương cũng ưu tiên mua những bộ bàn lớn, sắp xếp phòng riêng, phòng trang điểm... để phục vụ bạn bè đến chơi.

Điều khiến Việt Hương có biệt danh “đại gia ngầm” của showbiz Việt còn phải kể đến những lần cô tặng quà khủng cho đồng nghiệp, bạn bè và nhân viên.

Năm 2021, Việt Hương mua chiếc Toyota Corolla Cross tặng sinh nhật Hoàng Mập. Trước đó, khán giả cũng được dịp trầm trồ khi Việt Hương đã tặng nam diễn viên hài dây chuyền trị giá 2 cây vàng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Việt Hương cho biết cô đã thưởng Tết cho hơn 200 nhân viên của mình. Tùy vào mức độ hoàn thành công việc, nữ nghệ sĩ đặt ra những mức thưởng khác nhau. Trước đây, Việt Hương cũng từng tặng chiếc ô tô cho một nhân viên ưu tú, có giá hơn 700 triệu đồng.