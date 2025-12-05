"Trùm" bút bi Thiên Long của đại gia Cô Gia Thọ kinh doanh ra sao trước khi về tay Tập đoàn Nhật Bản

Tập đoàn Nhật Bản muốn thâu tóm "trùm" bút bi Thiên Long

"Trùm" bút bi Thiên Long mới đây đã phát đi thông báo về thông tin Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) đang có kế hoạch mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long.

Ngay sau đó, tập đoàn Nhật sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường. Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Theo những thông tin được Nikkei Asia công bố, tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen (185 triệu USD).

Thỏa thuận mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Đại diện Thiên Long cho biết các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên. Tất cả sẽ được Thiên Long tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng.

Thiên Long kỳ vọng sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

Tập đoàn Thiên Long của đại gia Cô Gia Thọ đang là mục tiêu thâu tóm của Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) - Ảnh TLG

Những ông chủ đứng sau "trùm" bút bi Thiên Long

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Thiên Long An Thịnh - cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thiên Long được thành lập tháng 10/2009. Tại thời điểm tháng 3/2014, doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng thuộc quyền kiểm soát của gia đình đại gia Cô Gia Thọ. Theo đó, ông Cô Gia Thọ nắm giữ 40% vốn góp, các cổ đông gồm Trần Thái Như (vợ ông Thọ), Cô Bình Ngân, Cô Cẩm Nguyệt (hai em gái ông Thọ) và ông Cô Gia Đức - em trai ông Thọ, mỗi người nắm giữ 15% vốn góp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất được công bố vào tháng 6/2022, ông Cô Gia Thọ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ngoài vị trí Chủ tịch của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Long An Thịnh, ông Cô Gia Thọ cũng đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Thiên Long. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, đại gia Cô Gia Thọ đang trực tiếp nắm giữ 6,27% cổ phần tại TLG.

Ngoài ra, vợ ông Thọ là Trần Thái Như cũng đang nắm giữ 1,4% cổ phần tại TLG, hai em gái đại gia Cô Gia Thọ là Cô Cẩm Nguyệt và Cô Cẩm Bình cũng đang giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị TLG và cũng đang nắm giữ cổ phần tại TLG. Thống kê cho thấy, gia đình đại gia Cô Gia Thọ đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu 59,04% cổ phần tại TLG.

"Trùm" bút bi Thiên Long đang kinh doanh ra sao?

Trước khi lên tiếng xác nhận đàm phán bán cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), Thiên Long đang là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thiết bị văn phòng phẩm tại Việt Nam. Hồi tháng 5, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để công ty con là Tân Lực Miền Nam đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam.

Phía Thiên Long nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân. Lượng cổ phiếu này chiếm hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Hồi tháng 8, doanh nghiệp công bố đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (tương đương gần 73 tỷ đồng). Tổng số vốn được Thiên Long chuẩn bị sẵn bằng tiền, không cần vay thêm.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu 1.185 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 896 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, trong kỳ chi phí bán hàng tăng mạnh từ 190 tỷ đồng lên hơn 415 tỷ đồng đã ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kết quả, TLG ghi nhận lợi nhuận thuần chỉ còn 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 112 tỷ đồng. Lợi nhuận khác giảm mạnh còn hơn 614 triệu đồng nên TLG ghi nhận lãi trước thuế 97,24 tỷ đồng, giảm sâu so với 115,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế giảm từ hơn 91,4 tỷ đồng còn 75,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu ở mức 3.238 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 375 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Do đó, doanh nghiệp mới hoàn thành 76,8% chỉ tiêu doanh thu và 83,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025, tính theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua.

Kết thúc quý 3, TLG có tổng tài sản gần 3.793 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 2.550 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 1.242 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 1.216 tỷ đồng. Trong số này vay ngắn hạn hơn 608 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 6 tỷ đồng.