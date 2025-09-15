Mẹ đơn thân giàu có của showbiz Việt, là chủ tịch tập đoàn trăm tỷ, sống như phú bà trong biệt thự bề thế

Hé mở hệ sinh thái quy mô trăm tỷ của diễn viên Nhật Kim Anh

Trong đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 vừa qua, diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh xuất hiện sang trọng với vai trò thành viên ban giám khảo, nhà tài trợ kim cương của cuộc thi.

Nhật Kim Anh từng tham gia các phim: Long Thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ... Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế đầu tiên tổ chức ở Việt Nam nhờ vai diễn trong Long Thành cầm giả ca.

Ngoài vai trò diễn viên, ca sĩ, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhấn. Theo tìm hiểu, Nhật Kim Anh hiện diện tại nhiều doanh nghiệp “họ” Laura, kinh doanh đa dịch vụ, sản phẩm.

Ngoài vai trò nghệ sĩ, Nhật Kim Anh còn là doanh nhân nắm trong tay hệ sinh thái quy mô cả trăm tỷ đồng.

Trên các phương tiện truyền thông, Nhật Kim Anh được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Laura Group. Dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Tập đoàn Laura Group được thành lập vào tháng 5/2021, có địa chỉ trụ sở chính tại TP.HCM.

Vốn điều lệ doanh nghiệp thời điểm mới thành lập là 99 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân, trong đó bà Đỗ Thị Kim Huê (tên thật của Nhật Kim Anh) góp vốn nhiều nhất với 54,45 tỷ đồng (tỷ lệ 55%). 2 cổ đông còn lại là bà Bùi Thị Thảo Trang góp 39,6 tỷ đồng (tỷ lệ 40%) và bà Đoàn Kim Phượng góp 4,95 tỷ đồng (tỷ lệ 5%).

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động 43 ngành nghề, trong đó ngành chính là kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Laura Group còn đăng ký kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa, nhà hàng, quán ăn, sản xuất phim, dịch vụ vui chơi giải trí...

Nữ diễn viên còn là Chủ tịch Laura Coffee. Pháp nhân đứng sau thương hiệu cà phê này là Công ty cổ phần Laura Coffee, thành lập từ tháng 10/2020 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó, Nhật Kim Anh sở hữu một nửa cổ phần. Đến tháng 10/2024, công ty tăng vốn điều lệ lên 68 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Laura Sunshine (tiền thân là Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sunshine) thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng, Nhật Kim Anh góp 3,6 tỷ đồng (tỷ lệ 45%), Phạm Linh Phương (tên thật của ca sĩ TiTi nhóm HKT) góp 800 triệu đồng (10%) và bà Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng (45%).

Thời điểm thành lập, Công ty cổ phần mỹ phẩm Sunshine do Nhật Kim Anh làm Chủ tịch HĐQT. Sau khi đổi tên thành Công ty cổ phần Laura Sunshine, doanh nghiệp tiến hành nâng vốn điều lệ lên thành 18 tỷ đồng vào tháng 7/2020.

Đến tháng 5/2021, Công ty cổ phần Laura Sunshine tiếp tục nâng vốn điều lệ từ mức 18 tỷ đồng lên thành 38 tỷ đồng.

Với Công ty cổ phần Laura Paris, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2022. Công ty ban đầu có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng, nắm 40% cổ phần; Nhật Kim Anh góp 4,95 tỷ đồng, nắm 55% cổ phần; Đoàn Kim Phượng góp 450 triệu đồng, sở hữu 5% cổ phần còn lại.

Cuộc sống “phú bà” trong biệt thự bề thế

Nhật Kim Anh sống trong căn biệt thự tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống của cô được thiết kế sang trọng, hiện đại với sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa tươi. Mỗi dịp lễ, Tết, cô thường chia sẻ hình ảnh ngôi nhà được trang trí rực rỡ, ngập tràn sắc hoa, khiến nhiều người trầm trồ.

Biệt thự sang chảnh của Nhật Kim Anh.

Một trong những khu vực đặc biệt nhất trong cơ ngơi của Nhật Kim Anh là hồ cá Koi. Khu vực này ngoài cây xanh còn có hồ rộng và đàn cá ước tính có giá trị lớn. Tại đây, nữ nghệ sĩ còn xây dựng cả chòi nghỉ sân vườn để làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.

Bên trong căn biệt thự được đầu tư hồ cá Koi.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ, đồ hiệu, đồng hồ. Một trong những dấu ấn chứng minh sự giàu có của Nhật Kim Anh phải kể đến việc nữ diễn viên bị trộm mất khoảng 5 tỷ đồng. Cụ thể vào năm 2019, Nhật Kim Anh đã thông báo việc cô mất 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn, 500 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức.