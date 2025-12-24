Cận cảnh công trường thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà là một trong những hạng mục quan trọng thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có vai trò kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược của khu vực Hà Nội mở rộng. Công trình được khởi công từ tháng 10/2025.

Cầu Hồng Hà và hệ thống đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6km, bắc qua sông Hồng, nối liền khu vực Đan Phượng và Mê Linh trước đây, nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh (TP Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những cây cầu có quy mô lớn trên tuyến Vành đai 4, giữ vai trò cửa ngõ kết nối phía Tây Bắc Thủ đô.

Theo thiết kế, cầu Hồng Hà có mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Ngoài ra, mỗi bên cầu còn được bố trí một làn riêng dành cho xe máy và xe thô sơ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với đặc thù đi lại của khu vực ven đô. Thiết kế này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trong tương lai, đồng thời tạo sự thông suốt cho trục giao thông xuyên vùng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 12/2025, công trường cầu Hồng Hà đang hoạt động sôi động. Trên mặt sông Hồng, nhiều sà lan, tàu chuyên dụng cùng các thiết bị thi công cỡ lớn được huy động để triển khai các hạng mục giữa lòng sông.

Dưới bờ, công nhân tất bật gia công lồng thép, chuẩn bị cho việc khoan cọc nhồi - hạng mục quan trọng tạo nền móng cho cây cầu vượt sông.

Tại khu vực xã Ô Diên - nơi đặt điểm đầu của đường dẫn lên cầu, máy móc cơ giới liên tục hoạt động.

Hiện nay, mặt bằng đường dẫn đã được san ủi bằng phẳng, kéo dài thẳng tắp, với cần cẩu, máy khoan và thiết bị tập kết sẵn sàng cho các bước thi công tiếp theo.

Sau khi người dân bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đã phá dỡ công trình cũ, san gạt nền đất, tạo hình tuyến đường dẫn.

Trước đó, để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc đã công bố phương án hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hồng nhằm phục vụ việc xây dựng cầu Hồng Hà. Việc điều tiết luồng chạy tàu giúp các hạng mục thi công giữa lòng sông được triển khai an toàn, đúng kế hoạch.

Dự kiến sau khoảng 3 năm thi công, cầu Hồng Hà sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi đó, cây cầu gần 10.000 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán giao thông liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần thay đổi diện mạo khu vực ven sông Hồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, cầu Hồng Hà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực hai bên sông Hồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và Tây Bắc Hà Nội.