Rộn ràng hàng Tết, quà Tết

Khảo sát cho thấy hàng Tết vừa ra kệ thăm dò thị trường vừa sản xuất cho giai đoạn cao điểm.

Chủ động nguồn hàng từ sớm

Ghi nhận tại chợ đầu mối Thủ Đức, kiệu Tết bắt đầu về nhiều hơn với giá từ 45.000 - 65.000 đồng/kg, vẫn còn ở mức cao do đầu mùa. Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TPHCM), cho biết khoảng 10 ngày nữa mặt hàng kiệu mới bước vào chính vụ Tết, có khu vực chuyên doanh riêng.

"Hiện một số nơi mua về sản xuất thăm dò thị trường và biếu tặng trước Tết. Kiệu về chợ đầu mối Thủ Đức chủ yếu từ Huế, Khánh Hòa, Gia Lai… nhưng năm nay một số vùng trồng bị ảnh hưởng bão lũ nên có thể ít hàng hơn, điều này cũng tác động đến giá cả" - ông Phương nói.

Đại diện hệ thống Saigon Co.op dự báo thị trường Tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng; xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, chi tiêu tiết kiệm và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng. Saigon Co.op chủ động nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng đến 40% và triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, nhằm bình ổn giá, chất lượng hàng hóa và hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.

Để bảo đảm nguồn hàng và giá cả, nhà bán lẻ này đã chuẩn bị ngay từ giữa năm 2025. Theo đó, Saigon Co.op tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mùa Tết với các nhóm hàng chính: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Saigon Co.op dự trữ thêm 35% - 40% ở nhóm hàng chiến lược, tăng tỉ trọng hàng Việt chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá và kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến. Dịp Tết 2026, Saigon Co.op nới rộng biên độ khuyến mãi, kéo dài 59 ngày với 4 đợt khuyến mãi lớn, bắt đầu từ ngày 20-12-2025 đến 16-2-2026 (giao thừa 29 Tết âm lịch) với chủ đề "Đến Co.op chở Tết về".

Ông Nguyễn Văn Thuấn (ngụ tỉnh Cà Mau) cho hay tôm khô là một trong những mặt hàng bán rất chạy dịp Tết. "Ngoài số tôm khô đã chuẩn bị bán cho khách đặt trước, chúng tôi đang đẩy mạnh thu mua tôm đất nguyên liệu trong nhân dân để làm thêm và bán đến những ngày cận Tết" - ông Thuấn nói.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết sẽ có nhiều mặt hàng từ chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ và năm 2026. "Có 9 hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và 69 cơ sở, hộ kinh doanh đăng ký tham gia chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết.

Khi thị trường biến động, các doanh nghiệp tham gia chấp hành cung ứng lượng hàng hóa có khả năng điều tiết thị trường theo sự điều phối của chương trình bình ổn, khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh giá bán hàng hóa thấp hơn giá thị trường" - ông Tuấn cho hay.

Sắm Tết sớm ở hội chợ Ảnh: Ngọc Ánh

Nhiều mặt hàng giảm giá để hút khách

Khảo sát các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP HCM, cho thấy các mặt hàng Tết đã bày bán tràn ngập. Nhiều người mua sắm Tết sớm do nhiều mặt hàng được điều chỉnh giảm giá đáng kể.

Mặt hàng bia cũng được giảm giá sớm để kích cầu như Budweiser giảm hơn 30.000 đồng còn 343.000 đồng/thùng, Tiger Sleek giảm 11.000 đồng còn 334.000 đồng/thùng, bia 333 giảm 6.000 đồng còn 264.000 đồng/thùng. Mặt hàng nước ngọt bán Tết cũng được giảm giá như Coca-Cola không đường giảm 7.000 đồng còn 142.000 đồng/thùng, nước ngọt Coca-Cola Sleek giảm 10.000 đồng còn 176.000 đồng/thùng.

Các loại bánh kẹo Tết cũng giảm giá đáng kể để thu hút khách mua sắm Tết sớm như sô-cô-la Ferrero giảm hơn 50.000 đồng còn 355.000 đồng/hộp, các loại bánh quy cũng giảm giá vài chục ngàn đồng còn 155.000 - 315.000 đồng/hộp. Các loại kẹo được các siêu thị đổ đống, bán theo ký, như kẹo đậu phộng 130.000 đồng/kg, kẹo thạch 90.000 đồng/kg, kẹo mút 118.000 đồng/kg, kẹo Mentos 95.000 đồng/kg, kẹo sô-cô-la 209.000 đồng/kg, kẹo dẻo 60.000 đồng/kg.

Tại các chợ ở TP HCM, hàng Tết cũng được tiểu thương bày bán khá nhiều, bánh mứt, lạp xưởng tràn ngập ở chợ. Bà Tuyết, kinh doanh mặt hàng đồ khô tại chợ Bình Tây, cho biết giá lạp xưởng, khô cá sặc, tôm khô đều tăng giá khá cao so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, lạp xưởng tăng giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg; khô cá sặc có giá 350.000 - 480.000 đồng/kg, tôm khô từ 700.000 đến 1,7 triệu đồng/kg…

Theo Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, số lượng rau củ quả, trái cây về chợ ngày 24-12 tăng 63 tấn so với đầu tuần, lên 2.422 tấn. Giá cả hầu hết các mặt hàng đều ổn định, thậm chí có giảm nhẹ.

Đặc biệt, hành lá vào thời điểm tháng 11 tăng giá lên hơn 100.000 đồng/kg thì nay giảm còn 45.000 đồng/kg, bầu từ 20.000 đồng còn 9.000 đồng/kg, bông cải xanh 45.000 đồng còn 35.000 đồng/kg, cải ngọt từ 25.000 đồng còn 8.000 đồng/kg, cải xanh 30.000 đồng còn 10.000 đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng còn 6.000 đồng/kg. Các chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở TP HCM cho biết các khu vực canh tác rau củ quả ở Lâm Đồng, Đồng Tháp đều đã phục hồi trở lại sau mưa bão. Hiện nguồn cung cấp đã dồi dào trở lại, kéo giá rau củ quả giảm.

Giỏ quà nông sản Việt, đặc sản vùng miền

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Saigon Co.op tại Hà Nội, người tiêu dùng Tết đang có xu hướng chi tiêu thắt chặt, thận trọng hơn. Mua đúng, mua đủ, ưu tiên các sản phẩm khuyến mãi tốt.

Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thực phẩm tươi sống, nông sản Việt chiếm tỉ trọng chính trong giá trị giỏ hàng của người dùng. Bà Tống Thị Ngân, Giám đốc Công ty Cổ phần HAQ Hà Nội, chia sẻ doanh nghiệp lo ngại nhất là biến động giá cả đầu vào. Với kỳ mua sắm cuối năm, doanh nghiệp cho biết sẽ cân đối cung cầu, cố gắng thực hiện chiến lược giảm giá trực tiếp vào sản phẩm để kích cầu mua sắm, đồng thời tập trung vào dòng bánh kẹo ít đường, sử dụng các loại hạt dinh dưỡng bảo đảm sức khỏe.

Với quà biếu tặng dịp Tết Bính Ngọ 2026, bà Dung nhận định người tiêu dùng sẽ có xu hướng chuyển dịch từ chú trọng hình thức sang đề cao tính thiết thực. Theo đó, điểm nhấn chính của xu hướng quà Tết năm nay là các giỏ quà nông sản Việt, đặc sản vùng miền, sản phẩm chăm sóc bồi bổ tốt cho sức khỏe dự báo tăng trưởng tốt. Dự báo nhu cầu Tết 2026 tăng mạnh ở nhóm hàng thiết yếu: rau củ quả, thịt, trứng, thực phẩm sơ chế; gạo đặc sản, sản phẩm OCOP; giỏ quà trái cây, rau củ, mâm ngũ quả…

Các tiêu chí VietGAP, GlobalGAP, Tick xanh trách nhiệm, OCOP, thân thiện với môi trường… ngày càng trở thành yếu tố trụ cột quyết định hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Tập trung vào các dòng sản phẩm như nhang quế, nhang trầm, tinh dầu, chăm sóc nhà cửa từ nguyên liệu thiên nhiên, bà Trần Thị Hạ, đại diện Công ty TNHH Hương quế Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết sẽ đưa hàng từ Quảng Ngãi tới các hội chợ thương mại ở Hà Nội để xúc tiến tiêu thụ. Dịp Tết 2026, lượng hàng doanh nghiệp chuẩn bị tăng 20%-30%.

Những ngày cận Tết, tại TP Đà Nẵng, các chợ truyền thống và siêu thị đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Ghi nhận tại chợ Cồn, một trong những chợ lớn của thành phố, lượng khách đến mua sắm có tăng nhưng chưa đột biến. Bà Lê Thị Cúc Hoa, tiểu thương kinh doanh mắm và các loại hải sản khô, cho biết đã có kế hoạch chuẩn bị hàng Tết nhưng chỉ nhập với số lượng vừa phải.