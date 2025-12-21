Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cận cảnh nơi xây Khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên ở Hà Nội

Dự án Tiên Dương Park City có tổng diện tích khoảng 45 ha, là khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên của Hà Nội. Dự án gồm 3.530 căn hộ, trong đó 3.103 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần đầu tư Vihoce Tiên Dương 15.400,3m2 đất (đợt 1) tại xã Phúc Thịnh (TP. Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội(NOXH) Tiên Dương 1 (tên thương mại Tiên Dương Park City).

Trong tổng diện tích 15.400,3m2 đất được giao, có 13.299,4m2 đất để xây dựng NOXH, còn lại là diện tích để làm đường giao thông.

Dự án Tiên Dương Park City có tổng diện tích khoảng 45 ha, nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, xã Phúc Thịnh - tuyến kết nối quan trọng ra sân bay Nội Bài và các khu vực phát triển mới của Hà Nội. Khu đất dự án tiếp giáp không gian quy hoạch công viên Kim Quy rộng hơn 100 ha.

Quy mô dự án gồm 3.530 căn hộ, trong đó 3.103 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 12.400 cư dân.

Tại lễ khởi công sáng ngày 19/12, ông Phạm Quí Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngoài Tiên Dương 1, tại khu vực huyện Đông Anh (cũ) có nhiều dự án NOXH đang được triển khai. Hiện tại, dự án NOXH tại ô đất CT3, khu đô thị mới Kim Chung với hơn 1.100 căn hộ đang tiếp nhận hồ sơ. Trước đó, dự án NOXH Uy Nỗ do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư đã hoàn thành nhận hồ sơ mua, thuê mua, hiện đang chấm điểm. Mức giá bán căn hộ NOXH tại khu vực này dao động quanh 18,4- 21 triệu đồng/m2.

Thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH trên cả nước, Hà Nội được giao chỉ tiêu hơn 56.000 căn đến năm 2030. Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thàn﻿h 6 dự án, cung cấp trên 4.700 căn hộ, vượt kế hoạch đề ra theo năm.

