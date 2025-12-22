Hà Nội mở bán nhà ở xã hội giá chưa tới 10 triệu đồng/m2

Dự án Bamboo Garden mở bán 86 căn nhà ở xã hội, giá từ 484 triệu đồng/căn

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Bamboo Garden đợt 1 tại ô đất CC-1 thuộc Khu đô thị mới lô N1+N3, khu đô thị Quốc Oai, xã Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn C.E.O làm chủ đầu tư. Quy mô diện tích hơn 1 ha, gồm 2 khối công trình cao 9 tầng CT9A và CT9B; cung cấp khoảng 432 căn nhà ở xã hội.

Trong đợt 1, dự án mở bán 86 căn nhà ở xã hội cho thuê chuyển bán sau 5 năm, diện tích các căn từ 48,63 - 59,57 m2. Giá bán tạm tính là 9,96 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì. Như vậy, giá nhà ở xã hội tại dự án dao động từ 484 - 593 triệu đồng/căn.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden. Ảnh: Công ty CP Tập đoàn C.E.O

Đối tượng được nộp hồ sơ là khách hàng đang ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội với chủ đầu tư tại Dự án Bamboo Garden.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2025 đến 15/1/2026 (không bao gồm thứ bảy và chủ nhật) tại Ban Kinh doanh và Marketing - Công ty CP Tập đoàn C.E.O, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ở diễn biến liên quan khác, UBND TP. Hà Nội vừa phối hợp với Công ty CP Vihoce Tiên Dương khởi công khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tên thương mại Tiên Dương Park City.

Dự án do Công ty CP Vihoce Tiên Dương đứng tên chủ đầu tư, đại diện cho liên danh gồm Tổng công ty Viglacera, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central.

Tiên Dương Park City có tổng diện tích khoảng 45 ha, nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, xã Phúc Thịnh - tuyến kết nối quan trọng ra sân bay Nội Bài và các khu vực phát triển mới của Hà Nội. Khu đất dự án tiếp giáp không gian quy hoạch công viên Kim Quy rộng hơn 100 ha.

Quy mô dự án gồm 3.530 căn hộ, trong đó 3.103 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, khu nhà ở này sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 12.400 cư dân.