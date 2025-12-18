Toàn cảnh khu vực được quy hoạch làm trục đại lộ ven sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã trên địa bàn Hà Nội, với tổng mức đầu tư ước khoảng 855.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng - đô thị lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức lại không gian ven sông Hồng, tạo động lực phát triển đô thị bền vững và hiện đại trong dài hạn.

Theo kế hoạch, ngày mai (19/12), dự án chính thức được khởi công. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai một đại công trình trải dài dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn của nhiều quận, huyện, xã, phường.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 18/12, tại khu vực gần chân cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nhiều máy móc, thiết bị cơ giới cỡ lớn được tập kết gọn gàng ven bãi sông, sẵn sàng cho giai đoạn thi công đầu tiên.

Một số khu vực được quây rào, bố trí lực lượng bảo vệ, biển báo và các phương tiện phục vụ công trường.

Các bãi sông vốn yên ắng nay đã dần sôi động.

Trước thời điểm khởi công, nhiều máy móc, thiết bị cơ giới cỡ lớn được tập kết gọn gàng ven bãi sông.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm các dự án thành phần độc lập, trong đó có 4 dự án thành phần trọng tâm, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai. Cụ thể, Dự án thành phần 1 được triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 được triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Dự án thành phần 3 là đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45 km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô; là dự án đầu tư lớn, quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Trung ương và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao; cần được khởi công đồng bộ cùng các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, Hà Nội dự kiến là điểm cầu khởi công chính với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ.