Hà Nội dồn dập đấu giá đất cuối năm, tâm điểm “khu đất vàng” giá khởi điểm gần 700 tỷ đồng

Đấu giá đất dồn dập từ ngoại thành đến lõi trung tâm

Từ nay đến cuối năm 2025, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá hàng loạt thửa đất từ khu vực ngoại thành đến ô "đất vàng" trung tâm.

Mở đầu chuỗi đấu giá, sáng qua 20/12, UBND xã Phượng Dực tổ chức đấu giá 28 thửa đất tại Khu Cánh chăn nuôi giáp Công ty Hoàng Phát, thuộc địa bàn thôn Đường La và thôn Phú Túc. Tổng diện tích các thửa đất là 2.477,26 m2, mỗi thửa rộng từ 80 - 99 m2, giá khởi điểm 4,6 triệu đồng/m2.

Kết thúc phiên đấu giá, có 27 thửa đất được trúng đấu giá; trong đó giá cao nhất là hơn 69 triệu đồng/m2 và giá thấp nhất là gần 52,3 triệu đồng/m2.

Hà Nội bước vào cao điểm đấu giá đất, từ các xã ngoại thành đến những khu “đất vàng”. Ảnh: Thái Nguyễn

Cũng trong sáng cùng ngày, UBND xã Hát Môn tổ chức đấu giá 15 thửa đất tại khu Cổng Nội (xã Tam Hiệp cũ) và khu Cát Hạ (xã Tam Thuấn cũ). Các thửa đất có diện tích 96 - 128 m2, giá khởi điểm từ 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2.

Đến ngày 25/12, xã Hát Môn tiếp tục tổ chức đấu giá thêm 15 thửa đất khác với tổng diện tích 1.587,9 m2. Trong đó, 5 thửa đất thuộc khu Cổng Nội và 10 thửa đất thuộc khu Cát Hạ. Các thửa đất có diện tích 96 - 134 m2/thửa với giá khởi điểm 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 25/12, thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình. Khu đất có diện tích 3.366 m2. Giá khởi điểm hơn 201,7 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 679,17 tỷ đồng cho toàn bộ khu đất.

Dự án dự kiến xây dựng khách sạn cao 5 - 6 tầng, tổng diện tích sàn gần 15.923 m2, với tổng mức đầu tư tối thiểu hơn 911 tỷ đồng. Theo quy định, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 182,2 tỷ đồng và đặt trước 20% giá trị khởi điểm, tương đương 135,8 tỷ đồng.

Sau giai đoạn sốt nóng năm 2024, hoạt động đấu giá đất tại Hà Nội có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn giữ mặt bằng giá cao.

Đến ngày 27/12, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục đồng loạt tổ chức đấu giá đất.

UBND phường Phú Diễn đưa ra đấu giá khu đất ký hiệu CT thuộc khu tái định cư 8,5 ha giáp đường Phú Diễn, với tổng diện tích hơn 14.351 m2; trong đó 6.490 m2 đất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m2. Các đơn vị, tổ chức tham gia phải đặt trước 143 tỷ đồng.

Tiếp theo là tổ chức đấu giá Khu đất làm nhà ở để bán tại khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Xếnh, Vườn Gàn xã Quảng Oai, tại Hội trường UBND xã Quảng Oai, Hà Nội.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 57.217 m2, trong đó có 17.363 m2 đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.354 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội. Giá khởi điểm đấu giá tài sản là hơn 479,16 tỷ đồng.

Cùng ngày, tại Nhà Văn hoá xã Phú Xuyên cũng tổ chức đấu giá 45 thửa đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất. Các thửa đất có diện tích từ 70 - 124 m2/thửa; giá khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2.

Hay tại Hội trường UBND xã Tiến Thắng tổ chức 33 thửa đất tại Điểm DT-01. Các thửa đất có diện tích 80 - 126 m2/thửa, giá khởi điểm 5,1 triệu đồng/m2.

Tiếp đến ngày 29/12, Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng. Các thửa đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc với diện tích từ 95 - 190 m2, giá khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/m2.